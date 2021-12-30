Путин разрешил использование водительских прав для упрощённой идентификации

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий систему идентификации клиентов финансовых и других организаций, подпадающих под действие антиотмывочного закона. Теперь им позволят проводить её с использованием водительских прав, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно законопроекту, использовать водительские права для идентификации смогут не только крупные участники рынка ценных бумаг, но и операторы мобильной связи, почта, страховые брокеры, лизинговые компании и ломбарды. Номер прав будет указываться как ИНН и СНИЛС — в качестве дополнения к паспорту, основному средству идентификации.

Кроме этого, документ позволяет таким организациям с согласия клиента, его представителя, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца использовать единую систему идентификации и аутентификации для подтверждения или обновления сведений.