Дед Мороз из Великого Устюга поздравил детей и взрослых с новым, 2022 годом © VK / Российский Дед Мороз

Главный Дед Мороз России поздравил детей и взрослых с новым, 2022 годом. В видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте", волшебник пожелал крепкого здоровья, исполнения заветных желаний и надёжных друзей.

Дед Мороз напомнил, что Новый год уже совсем близко. Волшебник уверен, что россияне ждут это событие с нетерпением и выбирают подарки для близких и друзей "с особой любовью и вниманием".

"Родные мои, я желаю вам крепкого здоровья, счастья и надёжных друзей. Пусть Новый год подарит вам веру в свои силы, чудеса и исполнение заветных желаний. Мечтайте, воплощайте мечты в жизнь. Уверенно идите к своей цели. Будьте заботливы и участливы и не забывайте, что каждый из вас способен украсить наш мир своими добрыми делами. Пусть в ваших сердцах никогда не будет вьюг и метелей", — сказал Дед Мороз.