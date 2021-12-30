Секретарь СНБО Украины Данилов указал на отсутствие угрозы "агрессии" со стороны России
Нет никаких оснований для объявления чрезвычайного положения в стране, отметил он. По словам Данилова, власти Незалежной контролируют ситуацию, а просто "пугать общество" никто не собирается.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Фото © Getty Images / Pavlo_Bagmut / Ukrinform / Barcroft Media
На сегодняшний день угрозы "агрессии" России в отношении Украины нет. Об этом в ходе брифинга заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. По его словам, также не вызывает какого-либо беспокойства ситуация на границе с РФ.
"Мы на сегодняшний день не видим большой опасности на границах", — сказал Данилов, отметив, что, в частности, не наблюдается большого скопления иностранных военных.
В связи с этим секретарь СНБО сделал вывод, что нет абсолютно никаких оснований для объявления чрезвычайного положения в стране. По его словам, власти Незалежной контролируют ситуацию, поэтому "пугать общество" никто не собирается. Данилов также заверил, что, если и возникнут какие-то "угрозы", украинцев о них непременно проинформируют.
Лайф уже рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Джо Байденом президент России Владимир Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Кроме того, он перечислил президенту США "красные линии" России, указал на попытки Киева усилить наступление на русский язык, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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