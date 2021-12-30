Секретарь СНБО Украины Данилов указал на отсутствие угрозы "агрессии" со стороны России

На сегодняшний день угрозы "агрессии" России в отношении Украины нет. Об этом в ходе брифинга заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. По его словам, также не вызывает какого-либо беспокойства ситуация на границе с РФ.

"Мы на сегодняшний день не видим большой опасности на границах", — сказал Данилов, отметив, что, в частности, не наблюдается большого скопления иностранных военных.

В связи с этим секретарь СНБО сделал вывод, что нет абсолютно никаких оснований для объявления чрезвычайного положения в стране. По его словам, власти Незалежной контролируют ситуацию, поэтому "пугать общество" никто не собирается. Данилов также заверил, что, если и возникнут какие-то "угрозы", украинцев о них непременно проинформируют.