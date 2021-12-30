Путин ужесточил наказание за неполную уплату алиментов

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании, в частности уголовном, должников за неполную уплату алиментов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно поправкам в КоАП, наказывать будут тех, кто без уважительных причин в течение двух месяцев не платил алименты. Так, должнику могут грозить либо исправительные работы сроком до 150 часов, либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо штраф в размере 20 тысяч рублей.

Кроме того, неоднократная неуплата теперь будет караться уголовной ответственностью. Наказанием могут стать исправительные, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года. Важно отметить, что неплательщика полностью освободят от ответственности при полном погашении долгов.

Напомним, что Госдума в окончательном чтении приняла соответствующий закон 21 декабря, а через три дня его одобрили в Совфеде.