Уральца приговорили к 22 годам колонии за убийство женщины и двух школьниц в 90-х

Житель Свердловской области, который в 1996 году убил женщину в квартире, а затем там же изнасиловал и задушил двух школьниц, приговорён к 22 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

"Приговором суда фигуранту с учётом срока по ранее вынесенному приговору по другому уголовному делу назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — указывается в релизе.

Согласно данным следствия, в январе 1996 года подсудимый познакомился с женщиной. Она привела его в свою квартиру в Екатеринбурге. В ночь на 25 января того же года мужчина утопил хозяйку, удерживая её голову под водой. Затем он изнасиловал и задушил 13-летнюю дочь погибшей и сделал то же самое с её 16-летней подругой.

Биологические следы были изъяты ещё в 1996 году в ходе расследования. В 2020-м органы следствия провели генетический профиль и установили совпадение. Как оказалось, мужчина уже был осуждён в 2004 году за совершение ряда преступлений, включая убийства и изнасилования, и отбывал наказание в одной из исправительных колоний. Его доставили в Екатеринбург, чтобы провести следственные мероприятия. С применением полиграфа мужчина рассказал, что знает о произошедших событиях в 1996 году, но свою причастность к ним отрицал.

В ходе расследования правоохранители допросили множество свидетелей. Также были проведены судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетические, биологические, дактилоскопические.