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Washington Post: Байден пригрозит Путину новыми экономическими санкциями

Беседа лидеров двух сверхдержав пройдёт уже сегодня, 30 декабря. Начало намечено на 23:30 по московскому времени.

30 декабря, 17:01
<p>Джо Байден и Владимир Путин во время встречи в Женеве. © Peter Klaunzer — Pool / Keystone via Getty Images</p>

Джо Байден и Владимир Путин во время встречи в Женеве. © Peter Klaunzer — Pool / Keystone via Getty Images

Президент США Джо Байден во время беседы с российским лидером Владимиром Путиным намерен пригрозить коллеге новыми экономическими рестрикциями. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации американского лидера.

В частности, Байден намерен показать готовность к дипломатическому урегулированию происходящей ситуации, но при этом заявит о готовности Вашингтона к введению новых санкций, усилению НАТО и оказанию помощи Украине, если Россия осуществит вторжение на её территорию.

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Напомним, переговоры Путина и Байдена состоятся сегодня, 30 декабря, в 23:30 по московскому времени. Лидеры двух государств обсудят несколько тем, "в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией", отметили в Белом доме.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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