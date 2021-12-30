Washington Post: Байден пригрозит Путину новыми экономическими санкциями

Президент США Джо Байден во время беседы с российским лидером Владимиром Путиным намерен пригрозить коллеге новыми экономическими рестрикциями. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации американского лидера.

В частности, Байден намерен показать готовность к дипломатическому урегулированию происходящей ситуации, но при этом заявит о готовности Вашингтона к введению новых санкций, усилению НАТО и оказанию помощи Украине, если Россия осуществит вторжение на её территорию.