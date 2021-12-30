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Агентство Fitch впервые присвоило "Яндексу" кредитный рейтинг

Эксперты пояснили, что продолжат изучать размер инвестиций компании на рынке и следить за её дальнейшей финансовой политикой.

30 декабря, 16:49

Фото © Shutterstock

Международное рейтинговое агентство Fitch впервые присвоило "Яндексу" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной и иностранной валютах на уровне BBB. Соответствующий пресс-релиз опубликован на официальном сайте организации.

"Мы ожидаем, что значительные денежные потоки, генерируемые "Яндексом" в сегменте поиска и порталов, позволят ему в краткосрочной и среднесрочной перспективе финансировать значительные инвестиции в новые сегменты IT-рынка", — указано в сообщении агентства.

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Отмечается также, что Fitch продолжит изучать размер инвестиций компании на рынке и будет следить за её дальнейшей финансовой политикой. Агентство оценивает "Яндекс" как фирму с рейтингом BBB со стабильным прогнозом.

Ранее Лайф писал, что Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом. Эксперты отметили наиболее низкий уровень госдолга РФ среди стран с сопоставимым уровнем рейтинга.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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