Агентство Fitch впервые присвоило "Яндексу" кредитный рейтинг

Международное рейтинговое агентство Fitch впервые присвоило "Яндексу" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной и иностранной валютах на уровне BBB. Соответствующий пресс-релиз опубликован на официальном сайте организации.

"Мы ожидаем, что значительные денежные потоки, генерируемые "Яндексом" в сегменте поиска и порталов, позволят ему в краткосрочной и среднесрочной перспективе финансировать значительные инвестиции в новые сегменты IT-рынка", — указано в сообщении агентства.

Отмечается также, что Fitch продолжит изучать размер инвестиций компании на рынке и будет следить за её дальнейшей финансовой политикой. Агентство оценивает "Яндекс" как фирму с рейтингом BBB со стабильным прогнозом.