Агентство Fitch впервые присвоило "Яндексу" кредитный рейтинг
Эксперты пояснили, что продолжат изучать размер инвестиций компании на рынке и следить за её дальнейшей финансовой политикой.
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Международное рейтинговое агентство Fitch впервые присвоило "Яндексу" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной и иностранной валютах на уровне BBB. Соответствующий пресс-релиз опубликован на официальном сайте организации.
"Мы ожидаем, что значительные денежные потоки, генерируемые "Яндексом" в сегменте поиска и порталов, позволят ему в краткосрочной и среднесрочной перспективе финансировать значительные инвестиции в новые сегменты IT-рынка", — указано в сообщении агентства.
Отмечается также, что Fitch продолжит изучать размер инвестиций компании на рынке и будет следить за её дальнейшей финансовой политикой. Агентство оценивает "Яндекс" как фирму с рейтингом BBB со стабильным прогнозом.
Ранее Лайф писал, что Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом. Эксперты отметили наиболее низкий уровень госдолга РФ среди стран с сопоставимым уровнем рейтинга.
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