Певица Зара привезла подарки беженцам на белорусско-польскую границу

Певица Зара у ТЛЦ Брузги. Видео © Sputnik

Российская певица и актриса Зарифа Мгоян (Зара) прилетела в Белоруссию и посетила транспортно-логистический центр Брузги, где передала живущим там беженцам гуманитарную помощь, сообщает Sputnik.

"Они не должны быть заложниками геополитических игр. У этих детей нет национальности, они дети, и неважно, какого они вероисповедания. Это очень важно. Сейчас здесь много людей разной национальности, и мы всем хотим [помочь]. Надо сплотиться, только сплотившись, мы сможем сделать этот мир менее чёрствым", — поделилась певица в интервью журналистам.

По прилёте звезда рассказала, что ситуация на границе Белоруссии и Польши многих не оставила равнодушными, в том числе и её семью. Поэтому она приехала поддержать и поздравить с Новым годом беженцев с Ближнего Востока.

"Самое главное, что люди в беде, люди растеряны. Мы Новый год будем встречать дома со своими близкими в тепле, будем смотреть "новогодние огоньки", где я всех буду приветствовать. А есть другая ситуация, когда люди в отчаянии, где холодно, голодно, и они не понимают, что их ждёт. И это страшно", — подчеркнула певица.

Также артистка добавила, что в человеческой природе заложено протягивать руку помощи и сделать это может каждый.

"Сейчас они в беде, у меня есть возможность, и я ею пользуюсь", — сказала певица, признавшись, что это может быть не последний её визит.