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Эстония планирует передать Украине ракеты Javelin и гаубицы

Однако сперва республике нужно получить разрешение на эти действия от США, Германии и Финляндии.

30 декабря, 16:21
<p>Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Javelin3.jpg?uselang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Минобороны Эстонии приняло решение предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Об этом рассказал начальник отдела международного сотрудничества ведомства Пеэтер Куймет.

"Эстония приняла на уровне своего Министерства обороны решение, что мы хотим поддержать Украину вооружением и боеприпасами в нынешней сложной ситуации с безопасностью", — приводит его слова издание ERR.

В частности, Незалежной хотят предоставить ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним. Но для этого должны быть выполнены определённые условия, пояснил Куймет. Сначала Эстонии нужно получить разрешение от производителя ракет — США, а также от прошлых хозяев гаубиц — Финляндии и Германии. Он заметил, что переговорный процесс со странами уже начался.

Премьер Эстонии Каллас призналась, что в поездках на Украину говорит по-русски

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А ранее Лайф рассказывал, что британский журналист Купер раскрыл правду об отношении Запада к Украине. Он считает, что Запад успел захватить ощутимую часть активов этой страны в первые постсоветские годы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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