Эстония планирует передать Украине ракеты Javelin и гаубицы

"Эстония приняла на уровне своего Министерства обороны решение, что мы хотим поддержать Украину вооружением и боеприпасами в нынешней сложной ситуации с безопасностью", — приводит его слова издание ERR.

В частности, Незалежной хотят предоставить ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним. Но для этого должны быть выполнены определённые условия, пояснил Куймет. Сначала Эстонии нужно получить разрешение от производителя ракет — США, а также от прошлых хозяев гаубиц — Финляндии и Германии. Он заметил, что переговорный процесс со странами уже начался.