Эстония планирует передать Украине ракеты Javelin и гаубицы
Однако сперва республике нужно получить разрешение на эти действия от США, Германии и Финляндии.
Фото © Wikipedia
Минобороны Эстонии приняло решение предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Об этом рассказал начальник отдела международного сотрудничества ведомства Пеэтер Куймет.
"Эстония приняла на уровне своего Министерства обороны решение, что мы хотим поддержать Украину вооружением и боеприпасами в нынешней сложной ситуации с безопасностью", — приводит его слова издание ERR.
В частности, Незалежной хотят предоставить ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним. Но для этого должны быть выполнены определённые условия, пояснил Куймет. Сначала Эстонии нужно получить разрешение от производителя ракет — США, а также от прошлых хозяев гаубиц — Финляндии и Германии. Он заметил, что переговорный процесс со странами уже начался.
А ранее Лайф рассказывал, что британский журналист Купер раскрыл правду об отношении Запада к Украине. Он считает, что Запад успел захватить ощутимую часть активов этой страны в первые постсоветские годы.
Комментариев: 0