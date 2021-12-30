Кирилл Дмитриев по решению Путина будет руководить РФПИ ещё пять лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева ещё на пять лет. Об этом стало известно из релиза на сайте Кремля.

"Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором акционерного общества "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" сроком на пять лет. Указ вступает в силу с 17 января 2022 года", — говорится в подписанном российским лидером указе.

Дмитриев является гендиректором фонда с самого его основания, то есть с апреля 2011 года. РФПИ был создан для привлечения инвестиций по инициативе экс-президента РФ Дмитрия Медведева и занимавшего тогда пост премьера Владимира Путина.

К настоящему моменту фонд привлёк свыше 40 миллиардов долларов иностранного капитала в российскую экономику, выстроил долгосрочные стратегические партнёрства.