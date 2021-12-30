Кирилл Дмитриев по решению Путина будет руководить РФПИ ещё пять лет
К настоящему моменту фонд инвестировал в российскую экономику свыше 2,1 триллиона рублей, из которых более 200 миллиардов — собственные средства.
Генеральный директор – председатель правления АО "Управляющая компания Российского Фонда прямых инвестиций" Кирилл Дмитриев. Фото © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева ещё на пять лет. Об этом стало известно из релиза на сайте Кремля.
"Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором акционерного общества "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" сроком на пять лет. Указ вступает в силу с 17 января 2022 года", — говорится в подписанном российским лидером указе.
Дмитриев является гендиректором фонда с самого его основания, то есть с апреля 2011 года. РФПИ был создан для привлечения инвестиций по инициативе экс-президента РФ Дмитрия Медведева и занимавшего тогда пост премьера Владимира Путина.
К настоящему моменту фонд привлёк свыше 40 миллиардов долларов иностранного капитала в российскую экономику, выстроил долгосрочные стратегические партнёрства.
Ранее глава РФПИ Дмитриев назвал вакцину "Спутник V" самой безопасной и эффективной в мире. Он отметил, что, согласно данным недавнего исследования, российский препарат защищает от смерти от коронавируса на 98% — это самый высокий показатель.
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