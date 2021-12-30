Kaspersky Internet Security исключили из списка программ для предустановки на гаджеты в РФ

Правительство РФ исключило Kaspersky Internet Security из перечня программ, которые должны быть предварительно установлены на продаваемые в России гаджеты в 2022 году. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Позицию, касающуюся Kaspersky Internet Security, раздела II перечня программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства – члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2022 году, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2021 года № 2129-р, исключить", — говорится в документе.

Новый список российских программ для предустановки на продаваемые в нашей стране смартфоны, компьютеры и умные телевизоры вступит в силу с 1 января 2022 года. Продукты "Яндекса" включены в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных, компанией VK представлены категории "электронная почта", "новостной агрегатор" и "социальные сети". Помимо того, в гаджеты будут заранее установлены офисное ПО "Мой офис", сервис госуслуг и платёжная система "Мир".

В перечень рекомендованных аудиовизуальных сервисов для ТВ вошли Первый канал, "Кинопоиск", "Яндекс", More.tv, IVI, Okko и другие. В списке обязательных для предустановки программ на стационарные и портативные компьютеры, системные блоки с операционной системой присутствует теперь "Яндекс.Браузер".