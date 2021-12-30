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Путин подписал закон о ратификации соглашения с Таджикистаном об объединённой системе ПВО

Оно было подписано министром обороны РФ Сергеем Шойгу с таджикским коллегой 27 апреля в Душанбе.

30 декабря, 15:43
<p>Владимир Путин © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/60760/photos/59532" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения Москвы и Душанбе о создании объединённой системы ПВО. Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, согласно закону, стороны создадут совместную систему противовоздушной обороны, которая станет составной частью системы ПВО государств – участников СНГ. Это необходимо для повышения эффективности решения соответствующих задач в регионе. Соглашение было подписано министром обороны РФ Сергеем Шойгу с таджикским коллегой 27 апреля в Душанбе.

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Оно предусматривает, что перечень органов военного управления, командных пунктов, объединений, соединений и воинских частей, выделяемых в состав объединённой региональной системы ПВО, утверждается совместно министрами обороны двух стран при возможности вносить в него изменения.

Ранее Лайф сообщал, что система С-550 прошла испытания и заступила на боевое дежурство. Она способна сбивать спутники и гиперзвуковые боеголовки на высоте в десятки тысяч километров.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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