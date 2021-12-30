Путин подписал закон о введении паспорта болельщика
Документ вступит в силу 1 июня 2022 года.
Президент России Владимир Путин. Фото © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для спортивных болельщиков. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вступит в силу 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг.
17 декабря закон о Fan ID был в третьем, окончательном чтении принят Государственной думой. 24 декабря его одобрил Совет Федерации.
Идея введения паспорта для фанатов обсуждалась с представителями Администрации Президента РФ, Министерства спорта РФ, МВД, Министерства цифрового развития и других ведомств.
Отметим, что система Fan ID вводилась в нашей стране перед Кубком конфедераций 2017 года, а также перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Позднее её использовали для прохода на "Газпром-арену" во время игр Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
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