НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин подписал закон о введении паспорта болельщика

Документ вступит в силу 1 июня 2022 года.

30 декабря, 15:32

Президент России Владимир Путин. Фото © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID для спортивных болельщиков. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вступит в силу 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг.

17 декабря закон о Fan ID был в третьем, окончательном чтении принят Государственной думой. 24 декабря его одобрил Совет Федерации.

Фанаты "Зенита" откажутся от оформления Fan ID

Фанаты "Зенита" откажутся от оформления Fan ID

Идея введения паспорта для фанатов обсуждалась с представителями Администрации Президента РФ, Министерства спорта РФ, МВД, Министерства цифрового развития и других ведомств.

Отметим, что система Fan ID вводилась в нашей стране перед Кубком конфедераций 2017 года, а также перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Позднее её использовали для прохода на "Газпром-арену" во время игр Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1