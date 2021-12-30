Путин подписал закон о введении паспорта болельщика

Документ вступит в силу 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг.

Отметим, что система Fan ID вводилась в нашей стране перед Кубком конфедераций 2017 года, а также перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Позднее её использовали для прохода на "Газпром-арену" во время игр Евро-2020 в Санкт-Петербурге.