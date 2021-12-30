Футболист "Баварии" отказался переходить в ЦСКА
По информации СМИ, ему предлагали более выгодные условия, нежели те, которые он выбрал.
Фото © instagram / michaelcuisance
Полузащитник "Баварии" Микаэль Кюизанс отказался переходить в ЦСКА и продолжит карьеру в итальянской "Венеции", пишет журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, футболист уже прилетел в Венецию для прохождения медосмотра, а стороны обсуждают детали сделки.
По информации СМИ, ЦСКА предлагал Кюизансу более выгодные условия, нежели "Венеция", однако он сделал выбор именно в пользу клуба из Италии.
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