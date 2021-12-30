Футболист "Баварии" отказался переходить в ЦСКА

Полузащитник "Баварии" Микаэль Кюизанс отказался переходить в ЦСКА и продолжит карьеру в итальянской "Венеции", пишет журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, футболист уже прилетел в Венецию для прохождения медосмотра, а стороны обсуждают детали сделки.