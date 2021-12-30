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Футболист "Баварии" отказался переходить в ЦСКА

По информации СМИ, ему предлагали более выгодные условия, нежели те, которые он выбрал.

30 декабря, 14:38
<p>Фото © instagram / <a href="https://www.instagram.com/michaelcuisance/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">michaelcuisance</a></p>

Фото © instagram / michaelcuisance

Полузащитник "Баварии" Микаэль Кюизанс отказался переходить в ЦСКА и продолжит карьеру в итальянской "Венеции", пишет журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, футболист уже прилетел в Венецию для прохождения медосмотра, а стороны обсуждают детали сделки.

ЦСКА интересуется футболистом сборной Турции

ЦСКА интересуется футболистом сборной Турции

По информации СМИ, ЦСКА предлагал Кюизансу более выгодные условия, нежели "Венеция", однако он сделал выбор именно в пользу клуба из Италии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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