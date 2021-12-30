ЦСКА интересуется футболистом сборной Турции
Конкуренцию армейскому клубу могут составить "Ньюкасл" и "Галатасарай".
Фото © ФК "Лилль"
ЦСКА заинтересован в услугах полузащитника "Лилля" и сборной Турции по футболу Юсуфа Языджи. Об этом пишет издание Karar.
Сообщается, что конкуренцию армейскому клубу в борьбе за 24-летнего игрока могут составить английский "Ньюкасл" и турецкий "Галатасарай". Два этих клуба готовятся сделать "Лиллю" официальное предложение о трансфере Языджи.
Хавбек выступает за французский клуб с 2019 года. В его составе он стал чемпионом страны и выиграл национальный Суперкубок, забив 16 голов в 88 матчах.
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Контракт Языджи с "Лиллем" рассчитан до 30 июня 2024 года. Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро. За сборную Турции футболист провёл 38 матчей и забил два гола.
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