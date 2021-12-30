ЦСКА интересуется футболистом сборной Турции

Конкуренцию армейскому клубу могут составить "Ньюкасл" и "Галатасарай".

ЦСКА заинтересован в услугах полузащитника "Лилля" и сборной Турции по футболу Юсуфа Языджи. Об этом пишет издание Karar.

Сообщается, что конкуренцию армейскому клубу в борьбе за 24-летнего игрока могут составить английский "Ньюкасл" и турецкий "Галатасарай". Два этих клуба готовятся сделать "Лиллю" официальное предложение о трансфере Языджи.

Хавбек выступает за французский клуб с 2019 года. В его составе он стал чемпионом страны и выиграл национальный Суперкубок, забив 16 голов в 88 матчах.