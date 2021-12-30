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Кузнецов принёс победу "Вашингтону" в матче НХЛ против "Нэшвилла"

Для россиянина матч стал первым после исключения из ковид-протокола.

30 декабря, 08:14
<p>Фото © NHL.com</p>

Фото © NHL.com

"Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке одолел команду "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

Победную шайбу на 55-й минуте забросил российский нападающий столичной команды Евгений Кузнецов. Также в составе "Вашингтона" две результативные передачи сделал Дмитрий Орлов, один раз ассистировал партнёрам Александр Овечкин.

Для Кузнецова матч стал первым после исключения из ковид-протокола. Он не выходил на площадку с 12 декабря.

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При этом россиянин набрал очки в своём третьем матче подряд. Всего в 29 матчах сезона на его счету 31 балл (10 шайб и 21 результативная передача).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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