Кузнецов принёс победу "Вашингтону" в матче НХЛ против "Нэшвилла"

"Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке одолел команду "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

Победную шайбу на 55-й минуте забросил российский нападающий столичной команды Евгений Кузнецов. Также в составе "Вашингтона" две результативные передачи сделал Дмитрий Орлов, один раз ассистировал партнёрам Александр Овечкин.

Для Кузнецова матч стал первым после исключения из ковид-протокола. Он не выходил на площадку с 12 декабря.