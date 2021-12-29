Молодёжный чемпионат мира по хоккею решено закрыть из-за ковида
Случаи коронавирусной инфекции выявлены в нескольких командах, в том числе в российской.
© Федерация хоккея России
Совет Международной федерации хоккея принял решение отменить проведение молодёжного чемпионата мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
"Турнир отменён", — приводит агентство слова собеседника.
Совет пошёл на такой шаг на фоне выявления случаев коронавирусной инфекции в нескольких командах: из-за положительных результатов тестов на ковид сборным США и Чехии засчитаны технические поражения в играх с командами Швейцарии и Финляндии. А затем стало известно, что такая же судьба постигла и российских хоккеистов. Сообщалось, что положительный результат был выявлен у лидера отечественной команды Матвея Мичкова.
Напомним, сборная России начала турнир с поражения от шведов со счётом 3:6. Во втором матче команда Сергея Зубова обыграла швейцарцев (4:2).
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