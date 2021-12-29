Молодёжный чемпионат мира по хоккею решено закрыть из-за ковида

Совет пошёл на такой шаг на фоне выявления случаев коронавирусной инфекции в нескольких командах: из-за положительных результатов тестов на ковид сборным США и Чехии засчитаны технические поражения в играх с командами Швейцарии и Финляндии. А затем стало известно, что такая же судьба постигла и российских хоккеистов. Сообщалось, что положительный результат был выявлен у лидера отечественной команды Матвея Мичкова.