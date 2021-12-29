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Молодёжный чемпионат мира по хоккею решено закрыть из-за ковида

Случаи коронавирусной инфекции выявлены в нескольких командах, в том числе в российской.

29 декабря, 20:16
<p>© Федерация хоккея России</p>

© Федерация хоккея России

Совет Международной федерации хоккея принял решение отменить проведение молодёжного чемпионата мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

"Турнир отменён", приводит агентство слова собеседника.

Совет пошёл на такой шаг на фоне выявления случаев коронавирусной инфекции в нескольких командах: из-за положительных результатов тестов на ковид сборным США и Чехии засчитаны технические поражения в играх с командами Швейцарии и Финляндии. А затем стало известно, что такая же судьба постигла и российских хоккеистов. Сообщалось, что положительный результат был выявлен у лидера отечественной команды Матвея Мичкова.

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Напомним, сборная России начала турнир с поражения от шведов со счётом 3:6. Во втором матче команда Сергея Зубова обыграла швейцарцев (4:2).

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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