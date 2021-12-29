Впервые испытан двигатель, который повысит грузоподъёмность ракеты "Ангара"
Силовую установку пока загрузили лишь на 20% тяги, она отработала программу на заданных режимах.
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Предприятие "Роскосмоса" — Воронежский центр ракетного двигателестроения — провело первые испытания кислородно-водородного ракетного двигателя РД-0146Д1. Эта силовая установка создаётся для разгонного блока ракеты "Ангара-А5".
"29 декабря в испытательном комплексе Воронежского центра ракетного двигателестроения успешно проведено огневое испытание кислородно-водородного ракетного двигателя РД-0146Д1, создаваемого на предприятии для разгонного блока КВТК ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5", — отметили в российской госкорпорации.
Сообщается, что двигатель включился, отработал на заданных режимах согласно заложенной программе испытаний. Ожидается, что он повысит характеристики "Ангары-А5". Пока установку проверили только на 20% тяги.
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"Очень важная новость. С КВТК (двигатель кислородно-водородный тяжёлого класса. — Прим. ред.) грузоподъёмность тяжёлой "Ангары" с космодрома Восточный превысит 30 тонн", — прокомментировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Напомним, 27 декабря в 22:00 мск космические войска ВКС России провели третий испытательный пуск тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Персей" и габаритно-массовым макетом полезной нагрузки. В Минобороны подчеркнули, что все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме. Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе "Персея" и габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени. Изначально пуск должен был состояться 24 декабря, но тогда его перенесли за полторы минуты до старта.
"Ангара" — семейство российских ракет-носителей от лёгкого до тяжёлого класса. Оно использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжёлой "Ангары" прошли 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.
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