Впервые испытан двигатель, который повысит грузоподъёмность ракеты "Ангара"

Предприятие "Роскосмоса" — Воронежский центр ракетного двигателестроения — провело первые испытания кислородно-водородного ракетного двигателя РД-0146Д1. Эта силовая установка создаётся для разгонного блока ракеты "Ангара-А5".

"29 декабря в испытательном комплексе Воронежского центра ракетного двигателестроения успешно проведено огневое испытание кислородно-водородного ракетного двигателя РД-0146Д1, создаваемого на предприятии для разгонного блока КВТК ракеты-носителя тяжёлого класса "Ангара-А5", — отметили в российской госкорпорации.

Сообщается, что двигатель включился, отработал на заданных режимах согласно заложенной программе испытаний. Ожидается, что он повысит характеристики "Ангары-А5". Пока установку проверили только на 20% тяги.

"Очень важная новость. С КВТК (двигатель кислородно-водородный тяжёлого класса. — Прим. ред.) грузоподъёмность тяжёлой "Ангары" с космодрома Восточный превысит 30 тонн", — прокомментировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.