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Белый дом: Байден предложит Путину дипломатически решать вопрос по Украине

Переговоры между лидерами двух стран запланированы на вечер 30 декабря, они состоятся по телефону.

29 декабря, 19:23
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© Kremlin.ru

Во время предстоящего разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден намерен заявить о возможности дипломатического пути урегулирования напряжённости вокруг Украины. Об этом сообщил на телефонном брифинге представитель Белого дома США.

"Президент Байден в разговоре с президентом Путиным ясно заявит, что мы готовы к дипломатии и дипломатическому пути вперёд, но также готовы отреагировать, если Россия решит вторгнуться на Украину", — передал намерения Байдена представитель Белого дома.

По словам чиновника, Байден всегда считал, что прямые контакты между лидерами незаменимы. "И в особенности это так, когда речь идёт о России и его взаимодействии с президентом Путиным", — уточнил он.

Песков заявил, что у Путина и Байдена наладился конструктивный диалог

Песков заявил, что у Путина и Байдена наладился конструктивный диалог

Ранее Лайф писал, что в Белом доме раскрыли, что Байден скажет Путину в ходе телефонной беседы. Это связано с предстоящими в январе межгосударственными переговорами по безопасности.

До этого Белый дом сообщил, что Байден и Путин проведут 30 декабря телефонную беседу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил это, заметив, что переговоры состоятся поздно вечером. Главы государств, в частности, обсудят предстоящие дипломатические контакты РФ и США.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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