Белый дом: Байден предложит Путину дипломатически решать вопрос по Украине

Во время предстоящего разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден намерен заявить о возможности дипломатического пути урегулирования напряжённости вокруг Украины. Об этом сообщил на телефонном брифинге представитель Белого дома США.

"Президент Байден в разговоре с президентом Путиным ясно заявит, что мы готовы к дипломатии и дипломатическому пути вперёд, но также готовы отреагировать, если Россия решит вторгнуться на Украину", — передал намерения Байдена представитель Белого дома.

По словам чиновника, Байден всегда считал, что прямые контакты между лидерами незаменимы. "И в особенности это так, когда речь идёт о России и его взаимодействии с президентом Путиным", — уточнил он.

Ранее Лайф писал, что в Белом доме раскрыли, что Байден скажет Путину в ходе телефонной беседы. Это связано с предстоящими в январе межгосударственными переговорами по безопасности.