США отказались обнародовать свои обеспокоенности по безопасности по примеру России
В Белом доме не ожидают, что в предстоящих переговорах будут принимать участие Путин и Байден. Американскую делегацию будут возглавлять представители Госдепа.
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Власти США не собираются обнародовать свои обеспокоенности в области международной безопасности, как это сделала Россия. Об этом на специальном телефонном брифинге для журналистов заявил высокопоставленный представитель администрации США.
"Наша точка зрения заключается в том, что мы можем достичь большего прогресса за переговорным столом друг с другом, за закрытыми дверями, а также в рамках тесных консультаций с союзниками и партнёрами. У нас нет сейчас планов обнародовать проект соглашения, как поступила Россия", — отметил чиновник.
В Вашингтоне не ожидают, что в предстоящих переговорах по гарантиям безопасности будут участвовать сами президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден, добавил представитель администрации Соединённых Штатов. По его словам, американскую делегацию будут возглавлять представители Госдепартамента.
Ранее Лайф писал, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что переговоры РФ и США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января. Также он не исключил, что 12 января может пройти заседание Совета Россия — НАТО.
Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности 15 декабря. В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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