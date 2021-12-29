США отказались обнародовать свои обеспокоенности по безопасности по примеру России

Власти США не собираются обнародовать свои обеспокоенности в области международной безопасности, как это сделала Россия. Об этом на специальном телефонном брифинге для журналистов заявил высокопоставленный представитель администрации США.

"Наша точка зрения заключается в том, что мы можем достичь большего прогресса за переговорным столом друг с другом, за закрытыми дверями, а также в рамках тесных консультаций с союзниками и партнёрами. У нас нет сейчас планов обнародовать проект соглашения, как поступила Россия", — отметил чиновник.

В Вашингтоне не ожидают, что в предстоящих переговорах по гарантиям безопасности будут участвовать сами президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден, добавил представитель администрации Соединённых Штатов. По его словам, американскую делегацию будут возглавлять представители Госдепартамента.