Врачи Филатова и Серов предупредили беременных о последствиях ковида и призвали привиться

Для беременных коронавирус может оказаться опасен из-за вызываемых им осложнений в неврологической, сердечно-сосудистой и свёртывающей системах. Об этом в беседе с Ura.ru рассказала врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, врач гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова.

"CoViD у беременных может привести к разным последствиям. Осложнений много, но сейчас медики вытаскивают таких пациенток, проводят много реанимационных мероприятий", — подчеркнула врач.

По её словам, если происходят изменения в свёртывающей системе, появляются тромбозы, а из-за них есть угроза гибели ребёнка, ведь нарушается питание через плаценту. Коронавирус не влияет на умственное развитие плода, однако при гипоксии ребёнок может получить хроническое расстройство питания — гипотрофию.

Филатова советует прививаться до беременности.

"Необходимо до беременности проставить профилактические прививки, чтобы не заболеть", — уточнила она.

Президент Российского общества акушеров-гинекологов, профессор, главный акушер-гинеколог Минздрава РФ Владимир Серов согласился со словами Филатовой о частых осложнениях у беременных при коронавирусе. По его словам, беременность сама по себе представляет своеобразную форму воспалительного процесса в организме женщины, а инфекция уже наслаивается на группу риска.

"Поэтому происходит много смертей среди молодых беременных женщин. Кроме того, каждая третья беременная в нашей стране имеет лишний вес, а это начальная форма диабета. Поэтому сочетание диабета и воспалительной реакции, которая существует, — это очень плохо. И молодой организм не спасает", — объяснил врач.

Серов также указал на необходимость вакцинации при планировании беременности.

"Лучше прививаться от коронавируса до беременности, но, если наступила беременность, всё равно необходимо прививаться", — заключил он.