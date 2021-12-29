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Сборной России по хоккею засчитано техническое поражение в матче МЧМ-2022 из-за ковида

По предварительным данным, положительный результат теста выявлен у лидера отечественной команды Матвея Мичкова.

29 декабря, 18:51
<p>Фото © <a href="https://www.iihf.com/en/events/2022/wm20/gallery/31381/russia_vs_switzerland_-_2022_iihf_world_junior_cha?expanded=true#slide=12" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> Международной федерации хоккея</p>

Фото © Сайт Международной федерации хоккея

Матч молодёжных сборных России и Словакии на чемпионате мира по хоккею не состоится из-за случая заражения коронавирусом в российской команде, которой присуждено техническое поражение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным РИА "Новости", положительный результат выявлен у лидера отечественной команды Матвея Мичкова.

Встреча должна была пройти в ночь на 30 декабря и начаться в 00:30 по московскому времени. Это уже третий поединок турнира, который отменяют из-за ковида. Ранее технические поражения были засчитаны командам США в поединке со Швейцарией и сборной Чехии в игре с Финляндией.

Восходящая звезда российского хоккея Матвей Мичков повторил результат Овечкина

Восходящая звезда российского хоккея Матвей Мичков повторил результат Овечкина

Напомним, сборная России начала турнир с поражения от шведов со счётом 3:6. Во втором матче команда Сергея Зубова обыграла швейцарцев (4:2).

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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