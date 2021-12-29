Сборной России по хоккею засчитано техническое поражение в матче МЧМ-2022 из-за ковида

Матч молодёжных сборных России и Словакии на чемпионате мира по хоккею не состоится из-за случая заражения коронавирусом в российской команде, которой присуждено техническое поражение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Встреча должна была пройти в ночь на 30 декабря и начаться в 00:30 по московскому времени. Это уже третий поединок турнира, который отменяют из-за ковида. Ранее технические поражения были засчитаны командам США в поединке со Швейцарией и сборной Чехии в игре с Финляндией.