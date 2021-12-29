Сборной России по хоккею засчитано техническое поражение в матче МЧМ-2022 из-за ковида
По предварительным данным, положительный результат теста выявлен у лидера отечественной команды Матвея Мичкова.
Фото © Сайт Международной федерации хоккея
Матч молодёжных сборных России и Словакии на чемпионате мира по хоккею не состоится из-за случая заражения коронавирусом в российской команде, которой присуждено техническое поражение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным РИА "Новости", положительный результат выявлен у лидера отечественной команды Матвея Мичкова.
Встреча должна была пройти в ночь на 30 декабря и начаться в 00:30 по московскому времени. Это уже третий поединок турнира, который отменяют из-за ковида. Ранее технические поражения были засчитаны командам США в поединке со Швейцарией и сборной Чехии в игре с Финляндией.
Напомним, сборная России начала турнир с поражения от шведов со счётом 3:6. Во втором матче команда Сергея Зубова обыграла швейцарцев (4:2).
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