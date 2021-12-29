Гастроэнтеролог Ноев открыла секрет, как встретить Новый год и не потолстеть
Эксперт считает, что в действительности празднование с застольями у россиян продолжается 20 дней — от корпоративов до проводов года по старому календарю. А избавиться от набранных кило сложно.
© Pixabay
Обильное употребление жирной пищи и алкоголя в новогоднюю ночь — это удар по пищеварительной системе и печени, набранный лишний вес, от которого трудно потом избавиться, порой и в течение всего года, а там уже снова новогоднее застолье. Однако прервать этот замкнутый круг можно, если проявить осознанность и начать готовить организм заранее, убеждена врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев.
"Постарайтесь за неделю-две увеличить свою двигательную и физическую активность. Таким образом вы сможете держать свои метаболические процессы организма на должном уровне, и одна ночь с лишними возлияниями точно не сыграет роли", — рассказала Ноев в интервью РИА ФАН.
Ноев также рекомендовала следить за водным балансом и пить как можно больше негазированной воды. Минимальная норма для взрослого человека — 30 миллилитров на килограмм веса. И ни в коем случае не пропускать приёмы пищи перед праздничной ночью — иначе неминуем "срыв". В сам день 31 декабря эксперт рекомендовала с утра попить воды 300 мл, через полчаса — позавтракать кашей на воде, можно с ягодами и орехами. Пить травяной чай (к примеру, с курагой). На обед гастроэнтеролог посоветовала белковую пищу с овощами: рыба, птица, на гарнир — овощи. И не стоит пренебрегать полдником. Если в семье принято садиться за стол к 23 часам, добавила врач, в районе семи вечера лучше перекусить салатом из овощей, без картофеля и свёклы, но на растительном масле.
Как писал Лайф ранее, аналитики Hasttings выяснили, сколько калорий съедят россияне за новогодним столом. Как отмечают эксперты, чтобы согнать салаты и бутерброды, придётся около пяти часов заниматься на велотренажёре или примерно четыре — на беговой дорожке.
Комментариев: 0