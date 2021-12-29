"Практически всё время лежит": Украинская избранница Саакашвили заявила, что он в критическом состоянии
По словам Ясько, политик якобы не получает медицинской помощи, у него неврологические приступы.
Фото © Facebook / Mikheil Saakashvili
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сейчас находится в критическом состоянии. Об этом заявила его украинская избранница, депутат Верховной рады Елизавета Ясько. По словам девушки, соответствующую информацию ей передал украинский консул, которому разрешили посетить Саакашвили.
"Состояние критическое, он практически всё время лежит, у него неврологические приступы, медицинской помощи он не получает. К сожалению, сейчас его состояние очень слабое, и это не шутки", — заявила Ясько на своей странице в "Фейсбуке".
Ранее консилиум врачей диагностировал у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство и выступил против его перевода в тюрьму. По словам невролога Тенгиза Цуладзе, лечение расстройства должно происходить в среде, которая не напоминает человеку о тех обстоятельствах, в которых он получил стресс.
Как сообщал Лайф, в ноябре Саакашвили перевезли из тюремной больницы в Глдани в военный госпиталь в Гори. Затем сообщалось, что политик, голодавший в течение 50 дней, испытывает серьёзные проблемы со здоровьем. Так, после встречи с адвокатами его унесли на носилках в бессознательном состоянии. По словам юриста экс-президента, тот поскользнулся и упал, после чего "не открывал глаза". Также утверждалось, что у Саакашвили началась кровавая рвота.
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