В Петербурге вылечили первую пациентку с "омикроном"

В Санкт-Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина вылечили первого пациента со штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщили в городском Комитете по здравоохранению.

Как пишет ТАСС, девушка выписана из больницы на прошлой неделе, она находилась там с 16 декабря. Ей провели противовирусную, симптоматическую и дезинтоксикационную терапию. Болезнь была средней тяжести. В ведомстве подчёркивают, что пока рано делать выводы о течении ковида при "омикроне": для этого необходимо вылечить не одного пациента.