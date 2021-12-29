В Петербурге вылечили первую пациентку с "омикроном"
Она была госпитализирована полторы недели назад, уже выписана и находится дома.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
В Санкт-Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина вылечили первого пациента со штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщили в городском Комитете по здравоохранению.
Как пишет ТАСС, девушка выписана из больницы на прошлой неделе, она находилась там с 16 декабря. Ей провели противовирусную, симптоматическую и дезинтоксикационную терапию. Болезнь была средней тяжести. В ведомстве подчёркивают, что пока рано делать выводы о течении ковида при "омикроне": для этого необходимо вылечить не одного пациента.
Как сообщал Лайф, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал три основных симптома, которые сопровождают именно этот вариант коронавируса: першение в горле, лихорадка, мышечные боли. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первые 16 пациентов, у которых в России выявили омикрон-штамм, выздоровели и выписались из стационаров. О том, почему "омикрон" имеет низкие показатели смертности, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
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