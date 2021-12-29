Директор Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг информацию о её выписке
Певица проходит лечение после того, как получила обширные ожоги во время пожара в её столичной квартире.
Марина Хлебникова © Instagram / marina_hlebnikova_official
Лечащие врачи российской певицы Марины Хлебниковой пока не объявляли о её выписке. Об этом заявил директор артистки Данила Прайс, комментируя соответствующие сообщения некоторых СМИ.
"Ни мы, ни Марина Арнольдовна, ни её врачи в данный момент не обладаем точной информацией по выписке, так что мы не знаем, откуда такая информация может появиться у кого-то ещё", — передаёт ТАСС слова Прайса.
Лайф напоминает, что Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей московской квартире на улице Ратной 18 ноября. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Причиной возгорания могла быть непотушенная сигарета. На днях стало известно, что Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату.
WOW-stars
Как Роулинг всё-таки пробилась в спецэпизод к 20-летию "Гарри Поттера", но вышло только хуже
сегодня в 16:15
"Вообще смешно!": Критик Соседов ответил на жалобы участников "Суперстара" на судейство
сегодня в 14:54
"Боролся как лев": Организатор концертов Берин рассказал, как рак изменил Дмитрия Хворостовского
сегодня в 12:16
Комментариев: 0