Директор Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг информацию о её выписке

Лечащие врачи российской певицы Марины Хлебниковой пока не объявляли о её выписке. Об этом заявил директор артистки Данила Прайс, комментируя соответствующие сообщения некоторых СМИ.

"Ни мы, ни Марина Арнольдовна, ни её врачи в данный момент не обладаем точной информацией по выписке, так что мы не знаем, откуда такая информация может появиться у кого-то ещё", — передаёт ТАСС слова Прайса.