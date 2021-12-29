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Директор Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг информацию о её выписке

Певица проходит лечение после того, как получила обширные ожоги во время пожара в её столичной квартире.

29 декабря, 19:39
<p>Марина Хлебникова © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/marina_hlebnikova_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">marina_hlebnikova_official</a></p>

Марина Хлебникова © Instagram / marina_hlebnikova_official

Лечащие врачи российской певицы Марины Хлебниковой пока не объявляли о её выписке. Об этом заявил директор артистки Данила Прайс, комментируя соответствующие сообщения некоторых СМИ.

"Ни мы, ни Марина Арнольдовна, ни её врачи в данный момент не обладаем точной информацией по выписке, так что мы не знаем, откуда такая информация может появиться у кого-то ещё", передаёт ТАСС слова Прайса.

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Лайф напоминает, что Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей московской квартире на улице Ратной 18 ноября. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Причиной возгорания могла быть непотушенная сигарета. На днях стало известно, что Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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