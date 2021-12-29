Как Роулинг всё-таки пробилась в спецэпизод к 20-летию "Гарри Поттера", но вышло только хуже

Когда в Сети появилась информация о выходе спецэпизода в честь 20-летия "Гарри Поттера", фанаты волшебного мира авторства Джоан Роулинг сразу заметили, что о присутствии самой создательницы в фильме не говорится ни слова. Откуда-то даже пошли слухи о том, что исполнитель роли Гарри Дэниел Рэдклифф согласился сниматься только при одном условии — если писательницу не пригласят. Причины таких требований всем были ясны — либеральное сообщество уже давно точит зуб на Роулинг из-за её трансфобных высказываний о "настоящих" женщинах. Тем не менее сейчас стало известно, что автор всё-таки появилась в эпизоде.

Журналистам газеты The Independent стало известно примерное содержание специального эпизода. По информации издания, сначала актёры, принявшие участие в съёмках, поделятся историями о том, как книги и фильмы о юном волшебнике повлияли на их жизнь. А затем они порассуждают о том, какое влияние творчество Роулинг оказало на мир в общем.

Дэниел Рэдклифф отметил, что сейчас мало кто предпочитает книги фильмам и сериалам, а Роулинг своей вселенной смогла заинтересовать так, что многие увлеклись чтением и позже перенесли свою любовь с "Гарри Поттера" на другие произведения. "Это одна из причин, почему я уважаю Роулинг. В такие моменты осознаёшь всю мощь писательского труда", — заявил актёр.

Кадры из видео © YouTube / Amediateka

Но, несмотря на всё "уважение", вполне возможно, что слухи про условия, которые он поставил продюсерам, — чистая правда. После реплик звёзд создатели фильма рассказывают, как сложно им было найти подходящего актёра на роль Гарри. Тогда в кадре появляется сама Джоан. Судя по всему, женщину записывали отдельно, без коллег и актёров, с которыми они все вместе создавали любимые фильмы миллионов людей.

Выглядит это всё... неправильно, что ли. На кадрах видно, как звёзды фильма и съёмочная группа наслаждаются встречей в большой компании среди старых декораций. И в то же время Роулинг, благодаря которой всё это стало возможным, вынуждена сниматься в фильме о собственном детище чуть ли не в изоляции, подчёркивая своё незавидное положение.

Писательница Джоан Роулинг. Фото © ТАСС / EPA / NEIL HALL

История с "отменой" Джоан Роулинг началась ещё несколько лет назад. Сначала в 2018 году писательницу раскритиковали за лайк твита, в котором транс-женщины были описаны как "мужчины в платьях". Позже, в конце 2019-го, писательница выразила недовольство увольнением сотрудницы лондонского Центра глобального развития за высказывания о невозможности мужчины стать женщиной. Реакция не заставила себя ждать.