Нападающего "Сент-Луиса" Тарасенко признали первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

В домашнем матче против "Эдмонтон Ойлерз" (4:2) Тарасенко забросил победную шайбу и дважды ассистировал партнёрам. Всего в 32 матчах сезона на его счету 32 очка (13 голов и 19 результативных передач).

Вторым в списке лучших игроков дня назван защитник "Вашингтон Кэпиталз" Джон Карлсон. В матче против "Нэшвилл Предаторз" (5:3) он забросил шайбу и сделал три точных паса.