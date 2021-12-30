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Нападающего "Сент-Луиса" Тарасенко признали первой звездой игрового дня в НХЛ

Он забросил победную шайбу в матче с "Эдмонтоном" и сделал две результативные передачи.

30 декабря, 08:32
<p>Фото © NHL.com</p>

Фото © NHL.com

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

В домашнем матче против "Эдмонтон Ойлерз" (4:2) Тарасенко забросил победную шайбу и дважды ассистировал партнёрам. Всего в 32 матчах сезона на его счету 32 очка (13 голов и 19 результативных передач).

Вторым в списке лучших игроков дня назван защитник "Вашингтон Кэпиталз" Джон Карлсон. В матче против "Нэшвилл Предаторз" (5:3) он забросил шайбу и сделал три точных паса.

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Третьей звездой игрового дня стал форвард "Филадельфии Флайерз" Джеймс Ван Римсдайк. Он оформил дубль в матче с "Сиэтл Кракен" (3:2 в овертайме).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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