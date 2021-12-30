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"Спартак" подписал контракт с защитником молодёжной сборной России Классеном

Он родился в Австрии и всю жизнь играл за местные и немецкие клубы, а в этом году дебютировал за молодёжную национальную команду.

30 декабря, 13:31

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Московский "Спартак" объявил о подписании защитника австрийского "Тироля" и молодёжной сборной России Леона Классена.

Новобранец "Спартака" подписал контракт с клубом до лета 2025 года.

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Леону Классену 21 год. Он родился в Германии, а всю карьеру выступал за местные и австрийские клубы, последним из которых был "Тироль", за который он провёл 17 матчей. Добавим, что осенью 2021 года он дебютировал за молодёжную сборную России, выйдя на замену в матче против Литвы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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