"Спартак" подписал контракт с защитником молодёжной сборной России Классеном

Леону Классену 21 год. Он родился в Германии, а всю карьеру выступал за местные и австрийские клубы, последним из которых был "Тироль", за который он провёл 17 матчей. Добавим, что осенью 2021 года он дебютировал за молодёжную сборную России, выйдя на замену в матче против Литвы.