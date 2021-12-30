"Каррера — исключение": Романцев выразил удивление в связи с назначением Ваноли главным тренером "Спартака"
На посту наставника команды 49-летний итальянец сменил португальского специалиста Руя Виторию.
Главный тренер красно-белых Паоло Ваноли и генеральный директор клуба Евгений Мележиков. Фото © ФК "Спартак"
Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев заявил, что его удивило назначение Паоло Ваноли на пост наставника команды. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Ранее Ваноли работал помощником Антонио Конте в лондонском "Челси" и миланском "Интере". Также он входил в тренерский штаб сборной Италии.
"Известно, что любой клуб с большими традициями и именем хочет видеть у себя тренера с таким же профессиональным авторитетом. Сейчас даже сторожем без приличного резюме не устроишься. Поэтому меня тоже удивляет, когда в наши ведущие команды приезжают специалисты, главным достижением которых является работа помощником какого-то именитого тренера. Вы можете возразить, вспомнив успех в "Спартаке" Карреры. Но это скорее исключение из правил", — заявил Романцев.
Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" подписал контракт с Ваноли в середине декабря. Соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23 с опцией продления ещё на год. Во главе команды 49-летний итальянец сменил португальского специалиста Руя Виторию.
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