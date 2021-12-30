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"Каррера — исключение": Романцев выразил удивление в связи с назначением Ваноли главным тренером "Спартака"

На посту наставника команды 49-летний итальянец сменил португальского специалиста Руя Виторию.

30 декабря, 11:53
<p>Главный тренер красно-белых Паоло Ваноли и генеральный директор клуба Евгений Мележиков. Фото © ФК "Спартак"</p>

Главный тренер красно-белых Паоло Ваноли и генеральный директор клуба Евгений Мележиков. Фото © ФК "Спартак"

Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев заявил, что его удивило назначение Паоло Ваноли на пост наставника команды. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее Ваноли работал помощником Антонио Конте в лондонском "Челси" и миланском "Интере". Также он входил в тренерский штаб сборной Италии.

"Известно, что любой клуб с большими традициями и именем хочет видеть у себя тренера с таким же профессиональным авторитетом. Сейчас даже сторожем без приличного резюме не устроишься. Поэтому меня тоже удивляет, когда в наши ведущие команды приезжают специалисты, главным достижением которых является работа помощником какого-то именитого тренера. Вы можете возразить, вспомнив успех в "Спартаке" Карреры. Но это скорее исключение из правил", — заявил Романцев.

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Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" подписал контракт с Ваноли в середине декабря. Соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23 с опцией продления ещё на год. Во главе команды 49-летний итальянец сменил португальского специалиста Руя Виторию.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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