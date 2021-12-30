"Каррера — исключение": Романцев выразил удивление в связи с назначением Ваноли главным тренером "Спартака"
Главный тренер красно-белых Паоло Ваноли и генеральный директор клуба Евгений Мележиков. Фото © ФК "Спартак"
49-летний итальянец занял пост главного тренера команды после Руя Витории.
Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев заявил, что его удивило назначение Паоло Ваноли на пост наставника команды. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Ранее Ваноли работал помощником Антонио Конте в лондонском "Челси" и миланском "Интере". Также он входил в тренерский штаб сборной Италии.
"Известно, что любой клуб с большими традициями и именем хочет видеть у себя тренера с таким же профессиональным авторитетом. Сейчас даже сторожем без приличного резюме не устроишься. Поэтому меня тоже удивляет, когда в наши ведущие команды приезжают специалисты, главным достижением которых является работа помощником какого-то именитого тренера. Вы можете возразить, вспомнив успех в "Спартаке" Карреры. Но это скорее исключение из правил", — заявил Романцев.
Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" подписал контракт с Ваноли в середине декабря. Соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23 с опцией продления ещё на год. Во главе команды 49-летний итальянец сменил португальского специалиста Руя Виторию.