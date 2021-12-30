"Каррера — исключение": Романцев выразил удивление в связи с назначением Ваноли главным тренером "Спартака"

"Известно, что любой клуб с большими традициями и именем хочет видеть у себя тренера с таким же профессиональным авторитетом. Сейчас даже сторожем без приличного резюме не устроишься. Поэтому меня тоже удивляет, когда в наши ведущие команды приезжают специалисты, главным достижением которых является работа помощником какого-то именитого тренера. Вы можете возразить, вспомнив успех в "Спартаке" Карреры. Но это скорее исключение из правил", — заявил Романцев.