Полузащитник Миранчук не попал в список заражённых коронавирусом в "Аталанте"
Ранее в клубе выявили двух заболевших, однако их имена пока что не раскрываются.
Фото © VK / Аталанта | Atalanta
Полузащитник Алексей Миранчук не попал в список заболевших коронавирусом футболистов итальянской "Аталанты". Об этом РИА "Новости" сообщил агент игрока Вадим Шпинёв.
"С Лёшей порядок. Вчера тренировался", — отметил Шпинёв.
Добавим, что в "Аталанте" выявлено два случая заражения коронавирусом среди игроков. Однако имена заболевших клуб пока что не называет.
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