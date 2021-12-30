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Полузащитник Миранчук не попал в список заражённых коронавирусом в "Аталанте"

Ранее в клубе выявили двух заболевших, однако их имена пока что не раскрываются.

30 декабря, 11:23

Фото © VK / Аталанта | Atalanta

Полузащитник Алексей Миранчук не попал в список заболевших коронавирусом футболистов итальянской "Аталанты". Об этом РИА "Новости" сообщил агент игрока Вадим Шпинёв.

"С Лёшей порядок. Вчера тренировался", отметил Шпинёв.

СМИ: К борьбе за Алексея Миранчука присоединились ещё два клуба

СМИ: К борьбе за Алексея Миранчука присоединились ещё два клуба

Добавим, что в "Аталанте" выявлено два случая заражения коронавирусом среди игроков. Однако имена заболевших клуб пока что не называет.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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