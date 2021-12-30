"Есть опция автоматического продления": В "Зените" назвали недостоверными сообщения о намерении Дзюбы покинуть клуб
По информации СМИ, у форварда есть множество вариантов продолжения карьеры — как в России, так и за рубежом.
Футболист Артем Дзюба. Фото © Getty Images / MB Media
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о том, что нападающий Артём Дзюба отказался продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает РИА "Новости".
По информации СМИ, Дзюба ответил отказом на предложение "Зенита" продлить контракт, который истекает ближайшим летом. Сообщалось о множестве вариантов для продолжения его карьеры — как в России, так и за рубежом.
"На тему контракта Дзюбы мы высказывались неоднократно. В соглашении Артёма есть опция автоматического продления. Выполняется ли она, станет понятно ближе к концу сезона. Всё, что пишут сейчас, не имеет под собой никаких оснований", — заявил Медведев.
Ранее появилась информация, что казанский "Рубин" ведёт с "Зенитом" переговоры о переходе Дзюбы, а также о том, что тренер петербургской команды Сергей Семак выступает против продления контракта форварда. Позднее Александр Медведев эту информацию опроверг.
В нынешнем сезоне Дзюба провёл 17 матчей в РПЛ, забил десять мячей и сделал пять результативных передач. В списке лучших бомбардиров он уступает только нападающему "Уфы" Гамиду Агаларову, у которого 13 голов.
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