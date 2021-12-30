Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о том, что нападающий Артём Дзюба отказался продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает РИА "Новости".

По информации СМИ, Дзюба ответил отказом на предложение "Зенита" продлить контракт, который истекает ближайшим летом. Сообщалось о множестве вариантов для продолжения его карьеры — как в России, так и за рубежом.

"На тему контракта Дзюбы мы высказывались неоднократно. В соглашении Артёма есть опция автоматического продления. Выполняется ли она, станет понятно ближе к концу сезона. Всё, что пишут сейчас, не имеет под собой никаких оснований", — заявил Медведев.