Олимпийская чемпионка по теннису Анастасия Павлюченкова заразилась коронавирусом

Олимпийская чемпионка по теннису россиянка Анастасия Павлюченкова заразилась коронавирусом. Об этом она написала в своём твиттере.

"Во вторник я прилетела в Австралию и сдала положительный тест. Я была полностью привита и готовилась начать сезон в Дубае. Сейчас я нахожусь в полной изоляции в гостинице и под наблюдением врачей следую всем протоколам", — заявила Павлюченкова.

Павлюченкова — первая ракетка России. В рейтинге WTA она занимает 11-е место. В минувшем сезоне теннисистка дошла до финала Ролан Гаррос и завоевала золотую медаль в смешанном разряде на Олимпиаде в Токио.