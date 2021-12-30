Олимпийская чемпионка по теннису Анастасия Павлюченкова заразилась коронавирусом
Наша спортсменка сдала положительный тест после прилёта в Австралию.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Олимпийская чемпионка по теннису россиянка Анастасия Павлюченкова заразилась коронавирусом. Об этом она написала в своём твиттере.
"Во вторник я прилетела в Австралию и сдала положительный тест. Я была полностью привита и готовилась начать сезон в Дубае. Сейчас я нахожусь в полной изоляции в гостинице и под наблюдением врачей следую всем протоколам", — заявила Павлюченкова.
Павлюченкова — первая ракетка России. В рейтинге WTA она занимает 11-е место. В минувшем сезоне теннисистка дошла до финала Ролан Гаррос и завоевала золотую медаль в смешанном разряде на Олимпиаде в Токио.
Ранее Лайф сообщал, что коронавирусом заразился российский теннисист Андрей Рублёв. Из-за положительного теста он не сможет выступить на командном турнире ATP Cup, который стартует в Сиднее 1 января.
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