НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Олимпийская чемпионка по теннису Анастасия Павлюченкова заразилась коронавирусом

Наша спортсменка сдала положительный тест после прилёта в Австралию.

30 декабря, 10:11
<p>Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Олимпийская чемпионка по теннису россиянка Анастасия Павлюченкова заразилась коронавирусом. Об этом она написала в своём твиттере.

"Во вторник я прилетела в Австралию и сдала положительный тест. Я была полностью привита и готовилась начать сезон в Дубае. Сейчас я нахожусь в полной изоляции в гостинице и под наблюдением врачей следую всем протоколам", — заявила Павлюченкова.

Павлюченкова — первая ракетка России. В рейтинге WTA она занимает 11-е место. В минувшем сезоне теннисистка дошла до финала Ролан Гаррос и завоевала золотую медаль в смешанном разряде на Олимпиаде в Токио.

Павлюченкова впервые поднялась на 11-ю позицию в рейтинге WTA

Павлюченкова впервые поднялась на 11-ю позицию в рейтинге WTA

Ранее Лайф сообщал, что коронавирусом заразился российский теннисист Андрей Рублёв. Из-за положительного теста он не сможет выступить на командном турнире ATP Cup, который стартует в Сиднее 1 января.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1