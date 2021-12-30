"Вина организаторов": В Госдуме заявили, что при проведении МЧМ по хоккею нужно было учитывать негативный опыт
По ходу турнира были выявлены случаи заражения коронавирусом в нескольких командах, в том числе и в российской. В итоге первенство отменили.
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Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что при проведении молодёжного чемпионата мира по хоккею в Канаде нужно было учитывать негативный опыт с коронавирусом на прошлых спортивных соревнованиях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Накануне молодёжный чемпионат мира в Канаде был отменён. По ходу турнира были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией в нескольких командах, в том числе и в российской. Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил о намерении перенести первенство на ближайшее лето.
"Надо не забывать, что негативный опыт есть ещё по прошлому чемпионату мира. Поэтому организаторам надо было его ещё учитывать. И то, что чемпионат, в моём понимании, не на высоком уровне, это связано с тем, что меры безопасности должен обеспечивать организатор соревнований — оргкомитет, принимающая сторона. Это, конечно, вина на 99% организаторов", — заявил Свищев.
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Депутат поддержал идею проведения молодёжного чемпионата мира в другое время. При этом он считает, что первенство нужно перенести из Канады и создать новый организационный комитет.
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