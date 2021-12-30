Свадьбы в отеле с командами и никакого "пузыря": Как Канада провалила организацию молодёжного ЧМ по хоккею, который отменили из-за ковида Любимый многими турнир не состоялся даже наполовину, а его уже пришлось закрывать. Однако если разобраться, то можно заметить, что всё к этому и шло. 30 декабря, 08:50 МЧМ-2022. Групповой этап. Россия – Швейцария — 4:2. Фото © fhr.ru

Молодёжный чемпионат мира по хоккею завершился, так и не успев, по сути, начаться. Ни борьбы в плей-офф, ни ярких противостояний, ни чего-либо ещё того, к чему все привыкли, мы так и не увидели. Всему виной коронавирус, который начал распространяться на турнире с очень быстрой скоростью, а матчи отменяться один за другим. Но кто же виноват в том, что сегодня пришлось отменять турнир? Разбирается Лайф.

Почему отменили МЧМ-2022?

Для начала давайте взглянем на официальное заявление Международной федерации хоккея (IIHF), которое было опубликовано в ночь на 30 декабря.

— Следуя рекомендациям медицинской группы турнира по CoViD-19 и медицинского комитета IIHF, совет федерации решил, что из-за продолжающегося распространения коронавируса и штамма "омикрон" чемпионат мира будет отменён, чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех участников, — говорится в заявлении IIHF.

Из-за "омикрона" на турнире было отменено три матча. Сначала пострадала сборная США, которой засчитали техническое поражение в матче со Швейцарией. Чуть позже не состоялся матч Чехия – Финляндия из-за ковида у одного из чехов. Последними пострадавшими стали наши хоккеисты, которым засчитали техническое поражение в игре против Словакии. Три матча за столь короткий период — слишком много. Понимали это и в IIHF, да и во всём мире.

По информации РИА "Новости", в нашей сборной коронавирусом заболела главная её звезда Матвей Мичков. По заявлениям агента, чувствовал он себя хорошо, но именно у него обнаружили ковид. По ходу турнира он набрал прекрасную форму и впечатлял весь мир, но его звёздный час так и не состоялся.

Другой вопрос заключается в том, а были ли созданы все условия для того, чтобы безопасно и спокойно провести турнир? Будем честны, ковид существует в мире не первый год. Спорт и коронавирус идут рука об руку, но отмены турниров в последнее время стали достаточно редким явлением. Посмотрите на чемпионат Англии по футболу. Там случаев коронавируса также много, но до отмены дело не дошло.

Почему виноваты организаторы?

Отмена МЧМ-2022 — полный провал Канады и организаторов турнира. В сложных ковидных условиях турнир проходил и в прошлом году, но тогда чемпионат шёл в условиях "пузыря", когда хоккеисты просто отрезаны от всего внешнего мира. В этом же году организаторы решили немного смягчить условия, но к чему это привело — видите сами.

Молодёжная сборная России по хоккею. Фото © fhr.ru

Сейчас весь мир обсуждает достаточно неожиданный поворот на турнире: в отеле в Ред-Дире, где жили хоккеисты, было немало и посторонних людей, а также планировались сразу две свадьбы (!!!). То есть в сложные ковидные времена организаторы даже не подумали о том, как можно ограничить контакты игроков с другими людьми, которые также могут болеть.

— Организаторы до последнего надеялись, что всё будет нормально. "Омикрон" стал широко распространяться по Северной Америке две недели назад, к нему точно были не готовы. Только когда мы прилетели, сообщили, что будет ограничение по зрителем в 50%. Ещё пару недель назад планировалась полная загрузка дворцов. Но, конечно, всё это вызывает большие вопросы. Если в прошлом году IIHF смогла провести турнир в полном "пузыре", то почему нельзя было перестраховаться и сделать так же в этом году? Для меня эта загадка, — заявил Sport24 комментатор Первого канала Денис Казанский.

Любопытная параллель: несмотря на не самый жёсткий подход организаторов и отсутствие "пузыря", на турнире создали достаточно серьёзный ковид-протокол, по которому из-за одного случая заболевания команде выписывали техническое поражение, как в случае со сборной России. Странно, что, с одной стороны, канадцы пошли на ужесточение регламента, тогда как с другой, напротив, были слишком мягки.

Больше всего в этой ситуации, естественно, жалко хоккеистов. К примеру, сборная России прилетела на турнир чуть ли не за две недели до его начала и готовилась к важнейшему для себя старту. И если 17-летний Матвей Мичков ещё на подобном уровне себя покажет, то для ряда других хоккеистов это была чуть ли не последняя возможность "зажечь" на высоком уровне. Разумеется, что таковые имеются не только в нашей команде.

Молодёжная сборная России по хоккею. Фото © fhr.ru

— Был на арене, приехала сборная Словакии, и несколько парней плакали, когда стало известно об отмене турнира. В эти минуты понимаешь, насколько это большая потеря для всех. Действительно, большое разочарование, — добавил Денис Казанский.

Проведут ли турнир?

Сейчас IIHF активно обсуждает вариант, при котором возможен рестарт турнира. Как отмечает глава федерации Люк Тардиф, состояться он может летом этого года там же, в Канаде.

— Это ещё не конец. Мы отменили турнир, но дайте нам месяц. Мы не хотим сдаваться. Давайте подумаем, как мы можем провести турнир позже, если это возможно. Подождите, может, мы ещё удивим всех. Пока мы не сдаёмся, — отметил Люк Тардиф.

Какой к этому моменту будет ситуация с ковидом — не скажет сейчас никто. Пару месяцев назад никто не ждал появления штамма "омикрон", а он перевернул все планы и спутал карты немалому количеству людей. К тому же продолжение турнира — важная история с финансовой точки зрения. Каналы по всему миру имеют большие телевизионные контракты, и как-то отрабатывать их, конечно, нужно.

Ещё один вопрос: как вся ситуация повлияет на проведение Олимпиады? Весь мир гадает, что скажет МОК на этот счёт и какой будет ситуация в Пекине? По сути, если идти на радикальные шаги, то сейчас, и не минутой позже, ибо до Игр осталось чуть больше месяца. Пусть хоккеисты из НХЛ туда и не едут, но сигнал получен очень даже тревожный.

В любом случае отмена любимого многими турнира — катастрофа. Смотр будущих звёзд хоккея сорвался на самом своём взлёте. Теперь IIHF нужно найти такой выход из ситуации, при котором количество недовольных будет значительно меньше, чем сейчас. В любом случае есть ощущение, что ничего ещё не закончено.

Авторы Шамиль Гаджиев