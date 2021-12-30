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В НХЛ установлен новый рекорд по количеству россиян, сыгравших в одном сезоне

Предыдущее достижение датировано прошлым сезоном, тогда на лёд выходили 52 представителя нашей страны.

30 декабря, 08:58

Фото © Shutterstock

В НХЛ установили новый рекорд по количеству российских хоккеистов, сыгравших в ходе одного сезона. Об этом сообщается на сайте лиги.

Защитник "Эдмонтон Ойлерз" Дмитрий Саморуков стал 53-м российским игроком, сыгравшим в сезоне-2021/2022. Этот показатель стал новым национальным рекордом в эпоху потолка зарплат. В матче против "Сент-Луис Блюз" (2:4) он провёл на площадке 2 минуты и 28 секунд, не отметившись результативными действиями.

Предыдущее достижение было установлено в прошлом сезоне. Тогда в матчах НХЛ приняли участие 52 российских хоккеиста.

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Дмитрий Саморуков — сын известного футбольного вратаря Андрей Саморукова, выступавшего за камышинский "Текстильщик", волгоградский "Ротор", элистинский "Уралан", столичное "Динамо" и подмосковный "Сатурн". В прошлом сезоне хоккеист играл в КХЛ за ЦСКА.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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