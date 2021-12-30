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Регион
Опубликовано 30 декабря 2021, 09:49

Фигуристка Медведева приняла участие в съёмках ролика к Олимпиаде в Пекине

Фото © ТАСС / Авилов Александр

Фото © ТАСС / Авилов Александр

Игры в китайской столице состоятся с 4 по 20 февраля, на них разыграют 109 комплектов наград.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева приняла участие в съёмках ролика к Олимпиаде в Пекине. Его тизер опубликовал в "Твиттере" китайский телеканал CGTN.

Медведева является официальным послом сборной России на Олимпиаде. В ролике, полная версия которого будет опубликована 3 января, 22-летняя спортсменка исполняет песню на английском языке.

Напомним, что Олимпиада пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего на соревнованиях будет разыграно 109 комплектов наград.

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На Играх-2018 в Пхёнчхане Медведева завоевала две серебряные медали — в личном и командном турнирах. В последний раз она участвовала в официальных соревнованиях в декабре 2019 года — на чемпионате России, с которого снялась перед произвольной программой из-за сломанного на тренировке конька и травмы ноги.

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Роман Фейгин
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