Фигуристка Медведева приняла участие в съёмках ролика к Олимпиаде в Пекине

Игры в китайской столице состоятся с 4 по 20 февраля, на них разыграют 109 комплектов наград.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева приняла участие в съёмках ролика к Олимпиаде в Пекине. Его тизер опубликовал в "Твиттере" китайский телеканал CGTN.

Медведева является официальным послом сборной России на Олимпиаде. В ролике, полная версия которого будет опубликована 3 января, 22-летняя спортсменка исполняет песню на английском языке.

3 января 2022 года в эфире и соцсетях CGTN стартует презентация видеоклипа песни «Вместе ради общего будущего». #TogetherforBeijing2022 pic.twitter.com/T2koQRetSd — CGTN на русском (@cgtnrussian) December 30, 2021

Напомним, что Олимпиада пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего на соревнованиях будет разыграно 109 комплектов наград.