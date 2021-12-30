Фигуристка Медведева приняла участие в съёмках ролика к Олимпиаде в Пекине
Игры пройдут в китайской столице с 4 по 20 февраля. Всего на них будет разыграно 109 комплектов наград.
Фото © ТАСС / Авилов Александр
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева приняла участие в съёмках ролика к Олимпиаде в Пекине. Его тизер опубликовал в "Твиттере" китайский телеканал CGTN.
Медведева является официальным послом сборной России на Олимпиаде. В ролике, полная версия которого будет опубликована 3 января, 22-летняя спортсменка исполняет песню на английском языке.
3 января 2022 года в эфире и соцсетях CGTN стартует презентация видеоклипа песни «Вместе ради общего будущего». #TogetherforBeijing2022 pic.twitter.com/T2koQRetSd— CGTN на русском (@cgtnrussian) December 30, 2021
Напомним, что Олимпиада пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего на соревнованиях будет разыграно 109 комплектов наград.
На Играх-2018 в Пхёнчхане Медведева завоевала две серебряные медали — в личном и командном турнирах. В последний раз она участвовала в официальных соревнованиях в декабре 2019 года — на чемпионате России, с которого снялась перед произвольной программой из-за сломанного на тренировке конька и травмы ноги.
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