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Фигуристка Медведева приняла участие в съёмках ролика к Олимпиаде в Пекине

Игры пройдут в китайской столице с 4 по 20 февраля. Всего на них будет разыграно 109 комплектов наград.

30 декабря, 09:49
<p>Фото © ТАСС / Авилов Александр</p>

Фото © ТАСС / Авилов Александр

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева приняла участие в съёмках ролика к Олимпиаде в Пекине. Его тизер опубликовал в "Твиттере" китайский телеканал CGTN.

Медведева является официальным послом сборной России на Олимпиаде. В ролике, полная версия которого будет опубликована 3 января, 22-летняя спортсменка исполняет песню на английском языке.

Напомним, что Олимпиада пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего на соревнованиях будет разыграно 109 комплектов наград.

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На Играх-2018 в Пхёнчхане Медведева завоевала две серебряные медали — в личном и командном турнирах. В последний раз она участвовала в официальных соревнованиях в декабре 2019 года — на чемпионате России, с которого снялась перед произвольной программой из-за сломанного на тренировке конька и травмы ноги.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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