СМИ: Лидеры сборной России по биатлону пропустят этап Кубка мира в Италии

Лидеры сборной России по биатлону пропустят этап Кубка мира в итальянском Антхольце из-за подготовки к Олимпийским играм. Об этом со ссылкой на источник пишет Metaraitings.

По данным издания, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков поедут на сбор на Семинский перевал, тогда как Александр Логинов, Александр Поварницын, Максим Цветков и Василий Томшин продолжат работать в Антхольце.

У женщин этап Кубка мира пропустят Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Анастасия Шевченко. При этом о планах Кристины Резцовой и Ульяны Нигматуллиной пока ничего не известно.