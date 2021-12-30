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СМИ: Лидеры сборной России по биатлону пропустят этап Кубка мира в Италии

Соревнования состоятся с 20 по 23 января и станут завершающими перед Олимпиадой в Пекине.

30 декабря, 11:45

Фото © instagram / edlatypov

Лидеры сборной России по биатлону пропустят этап Кубка мира в итальянском Антхольце из-за подготовки к Олимпийским играм. Об этом со ссылкой на источник пишет Metaraitings.

По данным издания, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Антон Бабиков поедут на сбор на Семинский перевал, тогда как Александр Логинов, Александр Поварницын, Максим Цветков и Василий Томшин продолжат работать в Антхольце.

У женщин этап Кубка мира пропустят Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Анастасия Шевченко. При этом о планах Кристины Резцовой и Ульяны Нигматуллиной пока ничего не известно.

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Добавим, этап Кубка мира в Антхольце состоится с 20 по 23 января и станет завершающим перед Олимпиадой в Пекине.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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