"Считаю, что мы хорошо подготовились к этому чемпионату. В прошлом году, когда только сделали короткий сезон, у нас не получилось хорошо подготовиться, потому что было непонятно, когда он начнётся, будет ли он вообще и к чему готовиться. <...> Всё идёт от подготовки. До сих пор стараюсь готовиться к каждой игре, мне хочется играть, я не устал от хоккея", — сказал Овечкин.