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"Всё идёт от подготовки": Овечкин объяснил, почему в 36 лет проводит один из лучших сезонов в карьере

Всего в 32 матчах сезона россиянин набрал 48 очков (22 шайбы + 26 результативных передач).

30 декабря, 13:14
<p>Фото © NHL.com</p>

Фото © NHL.com

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин связывает свою высокую результативность в последних матчах с хорошей предсезонной подготовкой. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Считаю, что мы хорошо подготовились к этому чемпионату. В прошлом году, когда только сделали короткий сезон, у нас не получилось хорошо подготовиться, потому что было непонятно, когда он начнётся, будет ли он вообще и к чему готовиться. <...> Всё идёт от подготовки. До сих пор стараюсь готовиться к каждой игре, мне хочется играть, я не устал от хоккея", — сказал Овечкин.

Всего в 32 матчах сезона Овечкин набрал 48 очков (22 шайбы + 26 результативных передач). В списке лучших бомбардиров НХЛ он уступает только дуэту из "Эдмонтон Ойлерз" — у немца Леона Драйзайтля и канадца Коннора Макдэвида по 50 баллов.

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За карьеру Овечкин забросил уже 752 шайбы. По этому показателю он занимает четвёртое место за всю историю. Россиянина опережают только Яромир Ягр (766 шайб), Горди Хоу (801) и рекордсмен Уэйн Гретцки (894).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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