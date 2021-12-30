"Повторять на камеру не буду": Канадский хоккеист рассказал, что Овечкин и Кузнецов научили его русскому мату
Он выступал за "Вашингтон Кэпиталз" с 2005 по 2011 год, а также с 2013 по 2015 год.
Фото © ХК "Ак Барс"
Канадский новичок казанского "Ак Барса" Эрик Фер рассказал, что выучил русский мат благодаря игре в НХЛ с Евгением Кузнецовым и Александром Овечкиным. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.
Фер перешёл в "Ак Барс" на прошлой неделе. Соглашение с 36-летним форвардом рассчитано до конца сезона 2021/22.
"Я из Уинклера, там живёт очень много людей с корнями из России — у моей жены так, например. А мои откуда-то из Нидерландов, в семье немножко говорят по-немецки. Я говорю только на английском, не знаю ни французского, ни русского. Выступления за "Вашингтон" с Овечкиным и Кузнецовым? Кажется, я выучил весь русский мат, но повторять его на камеру не буду!" — заявил Фер.
Нападающий выступал за "Вашингтон Кэпиталз" с 2005 по 2011 год, а также с 2013 по 2015 год. В 2016-м он стал победителем Кубка Стэнли в составе клуба "Питтсбург Пингвинз".
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