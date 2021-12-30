"Я из Уинклера, там живёт очень много людей с корнями из России — у моей жены так, например. А мои откуда-то из Нидерландов, в семье немножко говорят по-немецки. Я говорю только на английском, не знаю ни французского, ни русского. Выступления за "Вашингтон" с Овечкиным и Кузнецовым? Кажется, я выучил весь русский мат, но повторять его на камеру не буду!" — заявил Фер.