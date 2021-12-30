"Локомотив" продлил контракт с Ротенбергом, который не играл почти четыре года
В составе железнодорожников 35-летний футболист выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны, а также дважды становился обладателем национального Кубка.
Фото © ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" продлил контракт с защитником команды Борисом Ротенбергом до конца сезона. Об этом сообщается на сайте клуба.
"Хочу поблагодарить всех болельщиков "Локомотива" и выразить свою благодарность команде за поддержку, которую получаю в период своего лечения и восстановления после перенесённой травмы и её последствий. Я также выражаю благодарность руководству клуба, которое нашло возможным продлить со мной контракт до окончания этого сезона. Приложу все свои силы, чтобы помочь команде выполнить задачи на этот сезон", — заявил Ротенберг.
Защитник не выходит на поле уже более трёх лет. В декабре 2018 года он получил травму крестообразной связки. Он перенёс несколько операций, после которых возникли осложнения.
Борис Ротенберг перешёл в "Локомотив" летом 2016 года. С тех пор он провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В составе железнодорожников 35-летний футболист выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны, а также дважды становился обладателем национального кубка.
До перехода в "Локомотив" Ротенберг играл за столичное "Динамо", "Ростов", владикавказскую "Аланию", подмосковные "Химки" и ярославский "Шинник". Также в его активе есть один матч за сборную Финляндии.
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