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Футболист ЦСКА Заботкин перешёл в испанский "Альбасете"

18-летний форвард будет выступать за клуб из третьего по значимости испанского дивизиона до конца сезона.

30 декабря, 14:38
<p>Фото © ПФК ЦСКА</p>

Фото © ПФК ЦСКА

Нападающий молодёжной команды ЦСКА Михаил Заботкин перешёл на правах аренды в испанский "Альбасете". Об этом сообщается на сайте армейского клуба.

18-летний российский футболист будет выступать за клуб из третьего по значимости испанского дивизиона до конца текущего сезона. После этого у "Альбасете" будет возможность выкупить трансфер игрока.

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В нынешнем сезоне Заботкин выходил на поле в 16 матчах молодёжного первенства России. В этих встречах нападающий забил два гола.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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