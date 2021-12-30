Футболист ЦСКА Заботкин перешёл в испанский "Альбасете"
18-летний форвард будет выступать за клуб из третьего по значимости испанского дивизиона до конца сезона.
Фото © ПФК ЦСКА
Нападающий молодёжной команды ЦСКА Михаил Заботкин перешёл на правах аренды в испанский "Альбасете". Об этом сообщается на сайте армейского клуба.
18-летний российский футболист будет выступать за клуб из третьего по значимости испанского дивизиона до конца текущего сезона. После этого у "Альбасете" будет возможность выкупить трансфер игрока.
В нынешнем сезоне Заботкин выходил на поле в 16 матчах молодёжного первенства России. В этих встречах нападающий забил два гола.
Комментариев: 0