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Шайба перешедшего из ЦСКА Блажиевского помогла "Трактору" победить "Авангард" в КХЛ

Уральский клуб, уже гарантировавший себе выход в плей-офф, набрал 67 очков и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции.

30 декабря, 15:18
<p>Фото © ХК "Трактор"</p>

Фото © ХК "Трактор"

Челябинский "Трактор" на выезде победил омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:1. Встреча состоялась в Балашихе, где сибирский клуб проводит домашние игры во время строительства своего нового стадиона.

Уральцы вышли вперёд на восьмой минуте после точного броска защитника Артёма Блажиевского, на этой неделе перешедшего из ЦСКА. Также по шайбе забросили его новые партнёры по команде Никита Тертышный и Томаш Гика. Окончательный результат в концовке матча установил защитник хозяев Алексей Береглазов.

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"Трактор", уже гарантировавший себе участие в Кубке Гагарина, набрал 67 очков и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. "Авангард" с 54 баллами остался на пятой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Авангард" — "Трактор" — 1:3

Шайбы: Блажиевский 8' (0:1), Тертышный 12' (0:2), Гика 34' (0:3), Береглазов 60' (1:3)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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