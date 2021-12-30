Кинокритик Шнейдеров объяснил успех фильма "Один дома" выбором главного героя
Наш собеседник отметил, что самое ценное в американском кино — это универсальные истории, интересные всем жителям планеты.
Молодой Маколей Калкин на обложке фильма "Один дома" © Кинопоиск
Новогодний фильм "Один дома" стал успешным и культовым благодаря нескольким факторам, при этом решающим стал выбор Маколея Калкина в качестве главного героя. Своей точкой зрения на этот счёт с Лайфом поделился кинокритик Давид Шнейдеров.
"Мне кажется, основное — это удивительное попадание в главного героя. Маколей сыграл изумительно и в сочетании с его лицом вот этого ребёнка-шалунишки всё сложилось воедино. А самое ценное, что есть в американском кино, — они умеют придумывать универсальные истории. Истории, которые интересны и жителям Америки, и жителям Европы, и жителям России, и жителям Африки", — сказал Шнейдеров.
Специалист указал, что фильмы становятся культовыми и популярными по стечению обстоятельств, и напомнил слова знаменитого итальянского режиссёра Федерико Феллини, который говорил, что в кино самым главным является сценарий. И в "Один дома" складывается сценарий, режиссёр и удивительный актёрский состав, заметил наш собеседник.
"Причём забавно, что со временем, пересматривая этот фильм, вдруг начинаешь задумываться, например, о благосостоянии родителей [героя] Маколея Калкина. В каком классном доме они в Нью-Йорке живут, в каком престижном районе. Вдруг фильм начинаешь смотреть чуть по-другому", — добавил Шнейдеров.
А ранее Лайф рассказывал, как Джоан Роулинг всё-таки пробилась в спецэпизод к 20-летию "Гарри Поттера", но вышло только хуже. Все уже смирились, что автора книг о юном волшебнике не пригласили на съёмки из-за постоянных скандалов, но теперь ситуация поменялась. Увидеть всё зрители смогут уже 1 января.
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