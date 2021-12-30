"Ирония судьбы" и "Один дома" оказались самыми любимыми новогодними фильмами россиян
Также популярностью пользуются фильмы "Морозко", "Гарри Поттер и тайная комната", "Девчата" и "Служебный роман".
Кадр из фильма "Ирония судьбы" (1975) © kino-teatr.ru
Большая часть россиян смотрят в новогоднюю ночь мелодраму "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (58,5%) Эльдара Рязанова и комедию "Один дома" (17%) Криса Коламбуса. К такому выводу пришли аналитики онлайн-кинотеатра IVI, проанализировав запросы в поисковой системе сервиса, пишет ТАСС.
Также одним из самых просматриваемых в новогоднюю ночь фильмов стала комедия "Иван Васильевич меняет профессию" (13%) Леонида Гайдая. Вместе с тем рейтинг дополняют "Гринч — похититель Рождества" и "Гарри Поттер и философский камень".
Директор по контенту IVI Иван Гринин отметил, что Новый год — единственный праздник, с которым связано большинство как общенародных, так и семейных традиций. В их числе оказывается и кино, которое собирает вокруг себя всех самых близких и дарит положительные эмоции, "а это в праздник важнее всего".
В пресс-службе также указали такие популярные новогодние картины, как мультфильмы "Холодное сердце" и "Гринч", фильмы "Морозко", "Гарри Поттер и тайная комната", "Девчата" и "Служебный роман".
Ранее Лайф писал, что большинство россиян планируют провести новогодние праздники с семьёй. При этом 15% опрошенных сообщили, что в выходные дни будут работать, а 11% проведут этот период в одиночестве.
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