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"Ирония судьбы" и "Один дома" оказались самыми любимыми новогодними фильмами россиян

Также популярностью пользуются фильмы "Морозко", "Гарри Поттер и тайная комната", "Девчата" и "Служебный роман".

30 декабря, 10:34

Кадр из фильма "Ирония судьбы" (1975) © kino-teatr.ru

Большая часть россиян смотрят в новогоднюю ночь мелодраму "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (58,5%) Эльдара Рязанова и комедию "Один дома" (17%) Криса Коламбуса. К такому выводу пришли аналитики онлайн-кинотеатра IVI, проанализировав запросы в поисковой системе сервиса, пишет ТАСС.

Также одним из самых просматриваемых в новогоднюю ночь фильмов стала комедия "Иван Васильевич меняет профессию" (13%) Леонида Гайдая. Вместе с тем рейтинг дополняют "Гринч — похититель Рождества" и "Гарри Поттер и философский камень".

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Директор по контенту IVI Иван Гринин отметил, что Новый год — единственный праздник, с которым связано большинство как общенародных, так и семейных традиций. В их числе оказывается и кино, которое собирает вокруг себя всех самых близких и дарит положительные эмоции, "а это в праздник важнее всего".

В пресс-службе также указали такие популярные новогодние картины, как мультфильмы "Холодное сердце" и "Гринч", фильмы "Морозко", "Гарри Поттер и тайная комната", "Девчата" и "Служебный роман".

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Ранее Лайф писал, что большинство россиян планируют провести новогодние праздники с семьёй. При этом 15% опрошенных сообщили, что в выходные дни будут работать, а 11% проведут этот период в одиночестве.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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