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Мать с ребёнком пострадали при взрыве газа в Ялте

По предварительной информации, они получили ожоги первой степени, их доставили в больницу для осмотра.

30 декабря, 10:34

Мать с ребёнком пострадали при взрыве газа в Ялте. © LIFE

Взрыв газа произошёл в жилой трёхэтажке в Ялте, в результате ожоги получили 30-летняя женщина и её девятилетняя дочь. Как сообщил источник Лайфа, ЧП случилось около полудня на Таврической улице.

По словам очевидцев, после громкого хлопка на первом этаже начался пожар. По предварительной информации, пострадавшие получили ожоги первой степени, их доставили в ливадийскую больницу для осмотра.

На месте работают около десятка пожарных расчётов. Площадь пожара составляет около 50 квадратных метров.

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А ранее в одноэтажном жилом доме в городе Дзержинске Нижегородской области взорвался газовый баллон, в результате чего пострадал один человек, его госпитализировали.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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