"Мы с тобой всё съедим!": Мишустин в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечту мальчика побывать на шоколадной фабрике
Вместе с Мишей Спиридоновым из Орловской области глава кабмина посмотрел, как делают сладости, а также поучаствовал в мастер-классе по их изготовлению.
Кадр из видео © Telegram / "Правительство России"
Мишустин исполнил новогоднее желание мальчика из Орловской области. © Telegram / "Правительство России"
Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках благотворительной акции "Ёлка желаний" исполнил мечту пятилетнего мальчика из Орловской области. Миша Спиридонов очень хотел побывать на кондитерской фабрике.
Так, глава кабмина пригласил юного тёзку и его маму на знаменитую московскую шоколадную фабрику "Красный Октябрь", где выпускают легендарные конфеты "Мишка косолапый" и "Птичье молоко". Вместе они посмотрели, как делают сладости, а также поучаствовали в мастер-классе по их изготовлению. И, конечно же, маленький Миша попробовал шоколад.
"Мы с тобой потом всё съедим! Смотри, здесь всё из шоколада, а вон, смотри, корона Российской империи — она тоже из шоколада", — сказал Мишустин, показывая мальчику музей при фабрике.
И бонусом — экскурсия по МИД: Лавров в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечту мальчика о встрече с Михалковым
В качестве новогоднего презента премьер вручил малышу символ наступающего 2022 года — плюшевого тигрёнка с конфетами — и конструктор. В конце ребёнок поблагодарил "дядю Мишу" за чудесную экскурсию, пожав ему руку.
Напомним, всероссийская акция "Ёлка желаний" помогает исполнить мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, сирот и ребят из малоимущих семей. Многие чиновники уже приняли в ней участие, став для детей Дедами Морозами. Ранее Лайф рассказал, что Владимир Путин сделал сразу два подарка 14-летнему Марку Кобленеву из Подмосковья. Чтобы у школьника было место для обучения игре на новой гитаре, российский лидер преподнёс ему и его маме квартиру.
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