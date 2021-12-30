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"Мы с тобой всё съедим!": Мишустин в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечту мальчика побывать на шоколадной фабрике

Вместе с Мишей Спиридоновым из Орловской области глава кабмина посмотрел, как делают сладости, а также поучаствовал в мастер-классе по их изготовлению.

30 декабря, 10:26

Кадр из видео © Telegram / "Правительство России"

Мишустин исполнил новогоднее желание мальчика из Орловской области. © Telegram / "Правительство России"

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках благотворительной акции "Ёлка желаний" исполнил мечту пятилетнего мальчика из Орловской области. Миша Спиридонов очень хотел побывать на кондитерской фабрике.

Так, глава кабмина пригласил юного тёзку и его маму на знаменитую московскую шоколадную фабрику "Красный Октябрь", где выпускают легендарные конфеты "Мишка косолапый" и "Птичье молоко". Вместе они посмотрели, как делают сладости, а также поучаствовали в мастер-классе по их изготовлению. И, конечно же, маленький Миша попробовал шоколад.

"Мы с тобой потом всё съедим! Смотри, здесь всё из шоколада, а вон, смотри, корона Российской империи — она тоже из шоколада", — сказал Мишустин, показывая мальчику музей при фабрике.

И бонусом — экскурсия по МИД: Лавров в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечту мальчика о встрече с Михалковым

И бонусом — экскурсия по МИД: Лавров в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечту мальчика о встрече с Михалковым

В качестве новогоднего презента премьер вручил малышу символ наступающего 2022 года — плюшевого тигрёнка с конфетами — и конструктор. В конце ребёнок поблагодарил "дядю Мишу" за чудесную экскурсию, пожав ему руку.

Напомним, всероссийская акция "Ёлка желаний" помогает исполнить мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, сирот и ребят из малоимущих семей. Многие чиновники уже приняли в ней участие, став для детей Дедами Морозами. Ранее Лайф рассказал, что Владимир Путин сделал сразу два подарка 14-летнему Марку Кобленеву из Подмосковья. Чтобы у школьника было место для обучения игре на новой гитаре, российский лидер преподнёс ему и его маме квартиру.

Шойгу в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечту мальчика о полёте на военном вертолёте

Шойгу в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечту мальчика о полёте на военном вертолёте

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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