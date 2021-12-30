Мишустин исполнил новогоднее желание мальчика из Орловской области. © Telegram / "Правительство России"

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках благотворительной акции "Ёлка желаний" исполнил мечту пятилетнего мальчика из Орловской области. Миша Спиридонов очень хотел побывать на кондитерской фабрике.

Так, глава кабмина пригласил юного тёзку и его маму на знаменитую московскую шоколадную фабрику "Красный Октябрь", где выпускают легендарные конфеты "Мишка косолапый" и "Птичье молоко". Вместе они посмотрели, как делают сладости, а также поучаствовали в мастер-классе по их изготовлению. И, конечно же, маленький Миша попробовал шоколад.

"Мы с тобой потом всё съедим! Смотри, здесь всё из шоколада, а вон, смотри, корона Российской империи — она тоже из шоколада", — сказал Мишустин, показывая мальчику музей при фабрике.

В качестве новогоднего презента премьер вручил малышу символ наступающего 2022 года — плюшевого тигрёнка с конфетами — и конструктор. В конце ребёнок поблагодарил "дядю Мишу" за чудесную экскурсию, пожав ему руку.