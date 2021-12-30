Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках благотворительной акции "Ёлка желаний" исполнил мечту мальчика из Санкт-Петербурга. Станислав очень хотел познакомиться с режиссёром Никитой Михалковым.

Глава МИД пообщался с юным петербуржцем по видеосвязи и узнал, почему он загадал такое незаурядное желание. Мальчик ответил, что является поклонником передачи "Бесогон", которую ведёт Михалков.

"Мне его политика очень нравится", — сказал Станислав.

"Мы с тобой одинаково относимся к творчеству Никиты Сергеевича Михалкова, и мне очень приятно, что такие мальчишки, как ты, этим интересуются. Мы пригласим тебя в Москву, ты с ним пообщаешься. Ну и в виде бонуса, если ты не против, я тебя приглашаю в МИД, мы тебе тоже кое-что покажем", — сказал Сергей Лавров.