НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

И бонусом — экскурсия по МИД: Лавров в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечту мальчика о встрече с Михалковым

Станислав поговорил с режиссёром по видеосвязи и договорился встретиться очно в Москве после Нового года.

30 декабря, 08:44

Кадр из видео © Twitter / МИД России

Лавров в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечту мальчика о встрече с Михалковым. Видео © Twitter / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках благотворительной акции "Ёлка желаний" исполнил мечту мальчика из Санкт-Петербурга. Станислав очень хотел познакомиться с режиссёром Никитой Михалковым.

Глава МИД пообщался с юным петербуржцем по видеосвязи и узнал, почему он загадал такое незаурядное желание. Мальчик ответил, что является поклонником передачи "Бесогон", которую ведёт Михалков.

"Мне его политика очень нравится", — сказал Станислав.

"Мы с тобой одинаково относимся к творчеству Никиты Сергеевича Михалкова, и мне очень приятно, что такие мальчишки, как ты, этим интересуются. Мы пригласим тебя в Москву, ты с ним пообщаешься. Ну и в виде бонуса, если ты не против, я тебя приглашаю в МИД, мы тебе тоже кое-что покажем", — сказал Сергей Лавров.

После этого разговора мечта мальчика исполнилась — состоялось его видеознакомство с Никитой Михалковым. В ходе беседы, как принято говорить у дипломатов, "была достигнута договорённость об очной встрече после новогодних праздников", добавили в МИД. Режиссёр также пообещал подарить Станиславу золотую коллекцию "Бесогона".

Шойгу в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечту мальчика о полёте на военном вертолёте

Шойгу в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечту мальчика о полёте на военном вертолёте

Напомним, всероссийская акция "Ёлка желаний" помогает исполнить желания детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, детей-сирот или из малоимущих семей. Многие чиновники уже приняли в ней участие, став для детей Дедами Морозами. Ранее Лайф рассказал, что Владимир Путин сделал сразу два подарка 14-летнему Марку Кобленеву из Подмосковья. Чтобы у школьника было место для обучения игре на новой гитаре, российский лидер подарил ему и его маме квартиру.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1