И бонусом — экскурсия по МИД: Лавров в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечту мальчика о встрече с Михалковым
Станислав поговорил с режиссёром по видеосвязи и договорился встретиться очно в Москве после Нового года.
Кадр из видео © Twitter / МИД России
Лавров в рамках "Ёлки желаний" исполнил мечту мальчика о встрече с Михалковым. Видео © Twitter / МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках благотворительной акции "Ёлка желаний" исполнил мечту мальчика из Санкт-Петербурга. Станислав очень хотел познакомиться с режиссёром Никитой Михалковым.
Глава МИД пообщался с юным петербуржцем по видеосвязи и узнал, почему он загадал такое незаурядное желание. Мальчик ответил, что является поклонником передачи "Бесогон", которую ведёт Михалков.
"Мне его политика очень нравится", — сказал Станислав.
"Мы с тобой одинаково относимся к творчеству Никиты Сергеевича Михалкова, и мне очень приятно, что такие мальчишки, как ты, этим интересуются. Мы пригласим тебя в Москву, ты с ним пообщаешься. Ну и в виде бонуса, если ты не против, я тебя приглашаю в МИД, мы тебе тоже кое-что покажем", — сказал Сергей Лавров.
После этого разговора мечта мальчика исполнилась — состоялось его видеознакомство с Никитой Михалковым. В ходе беседы, как принято говорить у дипломатов, "была достигнута договорённость об очной встрече после новогодних праздников", добавили в МИД. Режиссёр также пообещал подарить Станиславу золотую коллекцию "Бесогона".
Напомним, всероссийская акция "Ёлка желаний" помогает исполнить желания детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, детей-сирот или из малоимущих семей. Многие чиновники уже приняли в ней участие, став для детей Дедами Морозами. Ранее Лайф рассказал, что Владимир Путин сделал сразу два подарка 14-летнему Марку Кобленеву из Подмосковья. Чтобы у школьника было место для обучения игре на новой гитаре, российский лидер подарил ему и его маме квартиру.
Комментариев: 0