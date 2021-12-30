Аналитики подсчитали, на сколько за год выросли "индексы" новогодних салатов

Специалисты платформы фискальных данных "Такском" подсчитали "индексы" крабового салата и "Мимозы", сообщает RT. Стоимость продуктов определили, проанализировав данные свыше 34 миллиардов кассовых чеков.

В декабре 2021 года ингредиенты для приготовления "Мимозы" на семью из четырёх человек обойдутся в 303,4 рубля, что на 9% больше, чем в 2020-м. В расчётах использовался классический рецепт салата с добавлением майонеза, сыра, моркови, лука, яиц и рыбных консервов.

Майонез в необходимой пропорции стоит 27,4 рубля, сыр — 83,2 рубля, морковь — 9,5 рубля, репчатый лук — 4,3 рубля, яйца — 24 рубля. Самый дорогой ингредиент салата — рыбные консервы — 155 рублей.

"Индекс" крабового салата тоже вырос — угощение подорожало на 11% по сравнению с прошлым годом, рассказали аналитики. На сегодняшний день его стоимость оценивается в 259,7 рубля.

В расчётах использовались цены: одна упаковка крабовых палочек — 109 рублей, четыре яйца — 32 рубля, огурец — 36,75 рубля, одна банка консервированной кукурузы — 68 рублей, 100 граммов майонеза — 13,7 рубля и чайная ложка соли — 29 копеек.

Также на 15% за год подорожала стоимость оливье, сообщает телеграм-канал РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса "Чек Индекс".

Общая стоимость ингредиентов для приготовления классического салата с добавлением колбасы с расчётом на четыре персоны в декабре составила 482 рубля, что на 62 рубля (или 15%) больше, чем в прошлом году.

Для приготовления классического салата по "советской" рецептуре понадобятся варёная колбаса, картофель, морковь, пять куриных яиц, репчатый лук, консервированный зелёный горошек, маринованные огурцы, майонез, а также укроп или петрушка.