В центре Баку два человека пострадали при взрыве у высочайших зданий Азербайджана
Кроме того, нескольким автомобилям был нанесён серьёзный урон. Сообщается, что хлопок был слышен в здании парламента республики.
В центре Баку возле отеля Flame Towers ("Огненные башни") прогремел взрыв, в результате пострадало два человека. Об этом сообщает "Sputnik Азербайджан". Предварительно, причиной стала утечка газа.
Сообщается, что пострадавших доставили в больницу, их состояние не уточняется. Кроме того, в результате инцидента несколько автомобилей получили серьёзные повреждения. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Как сообщает агентство, взрыв был слышен в здании парламента Азербайджана. Он раздался за несколько минут до начала последней в этом году сессии Нацсобрания.
Ранее Лайф рассказывал о взрыве в отделении реанимации на западе Украины. Из соседней палаты спасателям удалось вытащить живыми трёх пациентов. Оказалось, что к детонации привела заупокойная свеча. По данному факту проводится расследование. Жертвами трагедии стали трое пациентов, также ожоги получили медики.
Комментариев: 0