НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В центре Баку два человека пострадали при взрыве у высочайших зданий Азербайджана

Кроме того, нескольким автомобилям был нанесён серьёзный урон. Сообщается, что хлопок был слышен в здании парламента республики.

30 декабря, 08:29
<p>Взрыв в центре Баку возле Flame Towers © <a href="https://apa.az/az/hadise/alov-qulleleriinn-qarsisinda-partlayis-olub-xesaret-alanlar-var-foto-679000" target="_blank" rel="noopener noreferrer">APA</a></p>

Взрыв в центре Баку возле Flame Towers © APA

В центре Баку возле отеля Flame Towers ("Огненные башни") прогремел взрыв, в результате пострадало два человека. Об этом сообщает "Sputnik Азербайджан". Предварительно, причиной стала утечка газа.

Взрыв в центре Баку возле Flame Towers © APA

Взрыв в центре Баку возле Flame Towers © APA

Сообщается, что пострадавших доставили в больницу, их состояние не уточняется. Кроме того, в результате инцидента несколько автомобилей получили серьёзные повреждения. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Лайф публикует видео из московской квартиры, где взорвалась самодельная петарда

Лайф публикует видео из московской квартиры, где взорвалась самодельная петарда

Как сообщает агентство, взрыв был слышен в здании парламента Азербайджана. Он раздался за несколько минут до начала последней в этом году сессии Нацсобрания.

Ранее Лайф рассказывал о взрыве в отделении реанимации на западе Украины. Из соседней палаты спасателям удалось вытащить живыми трёх пациентов. Оказалось, что к детонации привела заупокойная свеча. По данному факту проводится расследование. Жертвами трагедии стали трое пациентов, также ожоги получили медики.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1