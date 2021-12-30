В центре Баку два человека пострадали при взрыве у высочайших зданий Азербайджана

В центре Баку возле отеля Flame Towers ("Огненные башни") прогремел взрыв, в результате пострадало два человека. Об этом сообщает "Sputnik Азербайджан". Предварительно, причиной стала утечка газа.

Взрыв в центре Баку возле Flame Towers © APA

Сообщается, что пострадавших доставили в больницу, их состояние не уточняется. Кроме того, в результате инцидента несколько автомобилей получили серьёзные повреждения. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщает агентство, взрыв был слышен в здании парламента Азербайджана. Он раздался за несколько минут до начала последней в этом году сессии Нацсобрания.